Brad Binder (KTM): Team verdient einen Podestplatz

Red Bull-KTM-Star Brad Binder hält die Absage des Sprintrennens in Australien für die richtige Entscheidung – und schmiedet bereits Pläne für den Thailand-Grand Prix am nächsten Wochenende.

Wie etliche andere seiner Kollegen war der Südafrikaner Brad Binder überrascht, als die Rennleitung knapp eine halbe Stunde vor dem geplanten Start des Sprintrennens den Stecker zog. «Ich nahm an, das Rennen werde zunächst verschoben, vielleicht in der Hoffnung auf eine erneute Wetterwende. Doch als ich mich von unserem Container auf den Weg zur Box machte, sah ich, wie Fahrer und Crew-Mitglieder anderer Teams kehrt machten. Also drehte auch ich um», grinste der 28-Jährige.

Angesichts der Sturmböen von bis zu 80 km/h sei die Absage eine vollkommen richtige Entscheidung gewesen, fügte er hinzu. «Schon im Warm-up heute morgen blies ein kräftiger Wind. Er war lang nicht so stark wie jetzt, dennoch war das Gasgeben bereits eine Gratwanderung», erläuterte Binder, der in diesem Warm-up bei nasskalten Bedingungen unerschrocken Platz 5 gesichert hatte. «Die Jungs haben richtig entschieden, nicht zu starten, und es war ein toller Schachzug, das Hauptrennen gestern durchzuziehen. Es ist schade, dass wir nicht fahren können, doch die Sicherheit hat Vorrang, und wir alle wissen, wie dubios die Bedingungen draußen auf der Strecke sind.»

Fürs nächste Rennen auf dem Chang-Circuit in Thailand hat sich Binder einiges vorgenommen. «Letztes Jahr lief das Buriram-Wochenende nicht schlecht für uns, auch wenn das Rennen selbst eine Herausforderung war», erinnerte sich Binder, der mit Rang 10 vorliebnehmen musste. «Diesmal werde ich mich nicht mit einer solchen Platzierung zufriedengeben. Ich habe vor, mein Team für den vierten Platz gestern zu entschädigen, denn ich denke, es wäre mehr drin gewesen, wir hätten ein besseres Resultat erzielen können. Mein Team verdient einen Podestplatz!»

MotoGP-Ergebnis Warm-up, Phillip Island (22.10.):

1. Viñales, Aprilia, 1:39,036 min

2. Martin, Ducati, + 1,204 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,266

4. Miller, KTM, + 1,433

5. Binder, KTM, + 1,686

6. Augusto Fernández, KTM, + 1,839

7. Alex Márquez, Ducati, + 2,015

8. Pol Espargaró, KTM, + 2,093

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,143

10. Quartararo, Yamaha, + 2,325

11. Mir, Honda, + 2,504

12. Marini, Ducati, + 2,598

13. Zarco, Ducati, + 2,680

14. Morbidelli, Yamaha, + 2,821

15. Bezzecchi, Ducati, + 3,610

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,756

17. Di Giannantonio, Ducati, + 3,782

18. Bastianini, Ducati, + 4,142

19. Oliveira, Aprilia, + 4,541

20. Bagnaia, Ducati, + 4,712

21. Nakagami, Honda, + 7,316

Ergebnis MotoGP-Rennen, Phillip Island (21.10.):

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.