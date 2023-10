Brad Binder (KTM): «Bin für jedes Wetter gerüstet»

Nach dem enttäuschenden vierten Platz in Australien geht Brad Binder mit sehr viel Zuversicht in den Thai-GP. Das Wetter wird wechselhaft, das berunruhigt ihn gar nicht.

Brad Binder lag beim auf Samstag vorverlegten Australien-GP nach 25 von 27 Runden noch an zweiter Stelle hinter Leader Jorge Martin, fiel aber im spektakulären Finish in Runde 26 an die fünfte Stelle zurück, schnappte sich am Ende noch Jorge Martin, landete auf Platz 4 und verpasste dadurch die Chance auf den dritten Podestplatz in einem Volldistanz-Rennen 2023. Immerhin: Der Red Bull-KTM-Werkspilot hat in diesem Jahr schon drei Sprints gewonnen und hält sich weiter auf Platz 4 der Fahrer-WM. Eine Woche vor Phillip Island war der Südafrikaner in Mandalika am Sonntag trotz zweier Long-Lap-Penaltys auf Platz 6 ins Ziel gekommen.

«Ich bin sehr aufgeregt und freue mich, wieder beim Thai-GP an den Start zu gehen», stellte Binder heute in Buriram fest. «Diese Strecke war letztes Jahr wirklich gut für uns. Im Trockenen ist es hier supergut gelaufen, im Regen war es etwas herausfordernder. Trotzdem habe ich mich recht gut gefühlt. Es ist schön, nach Thailand zurückzukehren. Diese Piste ist cool sie unterscheidet sich durch ihr Layout von allen anderen. Doch man darf sich hier nicht den geringsten Fehler erlauben, denn die Rundenzeiten zwischen all den Jungs sind hier noch knapper beisammen als üblich.»

Zur Erinnerung: Miguel Oliveira gewann den Regen-GP 2022 auf der Red Bull-KTM vor Miller und Bagnaia (beide Ducati-Lenovo), Oliveiras Teamkollege Binder landete auf Platz 10 – 18 sec hinter dem Sieger. Im Qualifying 2 landeten Oliveira und Binder auf den Plätzen 11 und 12 mit Rückständen von 0,814 und 0,871 sec.

Traut sich Binder jetzt dank des Karbon-Chassis' eine ähnliche Steigerung gegenüber 2022 zu wie auf Phillip Island?

«Ja, ich denke schon. Ich glaube, es wird für uns hier viel besser laufen als in den bisherigen Jahren. Es existieren nur zwei Stellen, an denen hart gebremst wird. Dadurch hatten wir im Trockenen hier bisher Mühe. Der Unterschied wird sich vielleicht über eine einzelne Runde nicht so stark bemerkbar machen. Aber über die Renndistanz werden wir deutlich besser abschneiden. Das wird für die trockene und nasse Fahrbahn gelten. Denn ich habe mich mit der KTM in letzter Zeit im Regen wirklich gut gefühlt. Abgesehen vom Crash in Japan hat sich im Nassen zuletzt wirklich alles gut angefühlt. Ich bin bereit für alle Wetterverhältnisse, auf die wir hier stossen werden.»

Brad weiter: «Wenn wir die Vorhersagen anschauen, müssen wir mit wechselhaftem Wetter rechnen. Wichtig wird sein, die Zeit auf der Strecke weise zu nutzen, wenn es trocken ist. Und wenn es regnet, muss man natürlich genauso vorgehen.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Phillip Island (21.10.):

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.