Miguel Oliveira (RNF Aprilia): Kein Kommentar

Miguel Oliveira: Startübung am Freitag in Buriram

Miguel Oliveira: Am Freitag in Buriram nur an 21. und letzter Stelle

Während Superstars wie Marc Márquez ihre Entscheidungen für die Zukunft längst getroffen und publik gemacht haben, will sich Miguel Oliveira nicht klar äussern. Interviews zum Thema sind wenig aufschlussreich.

Interviews laufen normalerweise nach einem bekannten Schema ab. Der Journalist stellt eine kurze Frage, der Sportler – oder wer es auch sein mag – gibt eine lange Antwort. Doch manchmal ist es umgekehrt. Derzeit kann man Miguel Oliveira löchern, wie man nur will, zur Zukunft des Portugiesen und der MotoGP-Klasse ist es unmöglich, eine verbindliche Antwort zu erhalten. Auch auf lange Fragen nicht.

Die längste dieser Fragen ist, ob es in Bezug auf die vielen Gerüchte, dass Oliveira im nächsten Jahr Repsol-Honda-Werksfahrer und Marc Márquez ersetzen werde, irgendwelche Neuigkeiten gebe.

Oliveira antwortete darauf zum Beispiel bei motogp.com so kurz wie irgend möglich: «Nein.»

Die zweitlängste Frage ist, ob Oliveira bei dieser Option womöglich schon eine individuelle Entscheidung getroffen habe, sprich: Ja oder Nein zu einem möglichen Honda-Vertrag gesagt habe, brachte auch keine Aufschlüsse.

Denn auch da fiel die Antwort denkbar kurz aus. «Noch nicht.»

Damit erfährt die Öffentlichkeit vor allem eines: Honda ist nicht mehr überirdisch interessiert an dem 28-jährigen Portugiesen, zumindest nicht, seine Forderung nach einem Drei-Jahres-Vertrag zu erfüllen.

Oliveira ist ein hervorragender MotoGP-Pilot, der fünf Siege und sieben Podestplätze in der Königsklasse auf dem Konto hat, doch ihm fehlt das außergewöhnliche Format eines Marc Márquez oder eines Casey Stoner. Er war noch nie Weltmeister, was ihn zum Beispiel von Kollegen wie Mir, Zarco, Martin, Bagnaia, Viñales, Binder, Quartararo, Pol Espargaró, Alex Márquez und Augusto Fernández unterscheidet.

Honda braucht einen vielversprechenden Fahrer, will sich aber nicht auf lange Zeit an einen Fahrer binden, der in der WM aktuell an 14. Stelle liegt, auch wenn er schon 17 GP-Siege in der Tasche hat.

Oliveira hat es umgekehrt verdient, nicht als Lückenbüsser abgefertigt zu werden.

Die Zukunft wird zeigen, was der beste Kompromiss für beide Seiten sein könnte. Ein «Nein» zu diesem Zeitpunkt bedeutet nichts anderes als ein «Vielleicht».

MotoGP-Ergebnis Practice, Buriram (27.10.):

1. Martin, Ducati, 1:29,826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21. Oliveira, Aprilia, + 1,278

MotoGP-Ergebnis FP1, Buriram (27.10.):

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21. Oliveira, Aprilia, + 1,601

Moto2, Buriram, kombinierte Zeiten nach FP2 (27.10.):

1. Acosta, Kalex, 1:35,985 min

2. Ramirez, Kalex, + 0,014 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4. Chantra, Kalex, + 0,209

5. Canet, Kalex, + 0,255

6. Dixon, Kalex, + 0,298

7. Ogura, Kalex, + 0,327

8. Gonzalez, Kalex, + 0,369

9. Foggia, Kalex, + 0,438

10. Arbolino, Kalex, + 0,600

11. Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12. Arenas, Kalex, + 0,718

13. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14. Vietti, Kalex, + 0,826

15. Guevara, Kalex, + 0,848



Ferner:

26. Tulovic, Kalex, + 1,320