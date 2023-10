Buriram: Martin vor Aprilia-Duo, Marc Márquez 11.

Die Freitag-Bestzeit beim Thailand-GP setzte Jorge Martin aus dem Prima Pramac Racing Team, am Ende warf er seine Ducati aber auch ins Kiesbett. Seinem Titelrivalen Pecco Bagnaia gelang dieses Mal der direkte Q2-Einzug.

Pecco Bagnaia, der am Vormittag seine persönlich schnellste Runde noch auf einem 19 Runden alten Reifen gefahren war und deshalb fast eine Sekunde auf die FP1-Bestzeit seines Titelrivalen Jorge Martin eingebüßt hatte, verlor zu Beginn der einstündigen Practice-Session am Nachmittag einige Minuten, weil er ein Problem am Bremssystem ausgemacht hatte. Deswegen kam er mit seiner ersten Desmosedici GP23 nach dem ersten Outing gleich wieder an die Box.

Pramac-Ass Martin hatte bereits am Ende des ersten Trainings einen frischen Medium-Hinterreifen eingesetzt (die weichere der zwei verfügbaren Hinterreifen-Mischungen an diesem Wochenende in der Tropenhitze von Thailand) und in 1:30,520 min die Richtzeit vorgelegt. Zum Vergleich: Die Pole-Zeit von Marco Bezzecchi aus dem Vorjahr war eine 1:29,671 min.

Kurz vor der Halbzeit des 60-minütigen Zeittrainings, das über den direkten Q2-Einzug entscheidet, fuhr Aprilia-Werkfahrer Maverick Viñales auf einem frischen Medium-Reifen eine 1:30,613 min und damit die zu diesem Zeitpunkt schnellste Runde des Nachmittags.

Marc Márquez griff sich unterdessen nach einem kuriosen Vorfall an die rechte Schulter: Martin fuhr über eine der kleinen Plastikmarkierungen am Streckenrand, dabei ging ein Aufsatz an der Pramac-Ducati- kaputt und das aufgewirbelte Teil traf den nachfolgenden Honda-Piloten. Nach einem kurzen Boxenstopp ging es für den achtfachen Weltmeister aber unbeeindruckt weiter.

Mit Anbrechen der finalen Viertelstunde ging der Reigen der echten Zeitenjagden los – und Marc Márquez positionierte sich einmal mehr hinter Martin, der den Run letztendlich ohne Verbesserung abbrach und an die Box kam.

Die Spitze des Klassements übernahm zwischenzeitlich Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder, für die erste 1:29er-Zeit des Wochenendes sorgte aber Viñales in 1:29,924 min. Fünf Minuten vor Schluss lag er damit 0,110 sec vor dem letztjährigen Pole-Setter Bezzecchi und 0,186 sec vor Phillip-Island-Sieger Zarco. Auch Bagnaia war im Gegensatz zu den vergangenen Wochenenden schon vor dem letzten Freitag-Run in den Top-10 zu finden.

Im Finish wartete Marc Márquez vergeblich auf Martin, stattdessen positionierte er sich hinter Fabio Di Giannantonio, der Dritte des Australien-GP war außerhalb der Top-10 und dadurch unter Zugzwang. Auch GASGAS-Tech3-Rookie Augusto Fernández hängte sich an – und löste sein Q2-Ticket. Márquez dagegen verpasste den Aufstieg als Elfter knapp.

Jorge Martin wäre wohl das bessere Zugpferd gewesen: Der Madrilene stürmte mit einer 1:29,826 min auf Platz 1 und verhinderte somit eine Aprilia-Doppelführung mit Viñales und Aleix Espargaró – in der nächsten Runde aber stürzte Martin in Kurve 3. Der Pramac-Ducati-Pilot blieb unverletzt und hielt sich bis zum Schluss vorne, auch weil die gelben Flaggen einige Verbesserungen vereitelten.

Hinter Zarco, dem Mooney-VR46-Duo und Bagnaia zog auch Yamaha-Ass Fabio Quartararo direkt ins Q2 ein. Bemerkenswert sind dabei die geringen Abstände: Zehn Fahrer liegen in drei Zehntel, die Top-18 auch nur in einer guten halben Sekunde.

Nicht vergessen: Das MotoGP-Qualifying beginnt am Samstag bereits um 5.50 Uhr (MESZ).

MotoGP-Ergebnis Practice, Buriram (27.10.):

1. Martin, Ducati, 1:29,826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21. Oliveira, Aprilia, + 1,278

MotoGP-Ergebnis FP1, Buriram (27.10.):

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21. Oliveira, Aprilia, + 1,601

Moto2, Buriram, kombinierte Zeiten nach FP2 (27.10.):

1. Acosta, Kalex, 1:35,985 min

2. Ramirez, Kalex, + 0,014 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4. Chantra, Kalex, + 0,209

5. Canet, Kalex, + 0,255

6. Dixon, Kalex, + 0,298

7. Ogura, Kalex, + 0,327

8. Gonzalez, Kalex, + 0,369

9. Foggia, Kalex, + 0,438

10. Arbolino, Kalex, + 0,600

11. Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12. Arenas, Kalex, + 0,718

13. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14. Vietti, Kalex, + 0,826

15. Guevara, Kalex, + 0,848



Ferner:

26. Tulovic, Kalex, + 1,320