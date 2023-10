Brad Binder (KTM/9.): «Wir haben Ideen für Samstag»

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder schaffte den Sprung ins Q2, war aber mit dem Freitag in Thailand nicht ganz zufrieden. «Wir wissen, wie wir uns in den Sektoren 2 und 3 verbessern können», stellte er fest.

Brad Binder hielt sich am Freitag beim Thailand-GP auf dem Chang International Circuit in beiden Sessions in den Top-Ten und schaffte mit Platz 9 im Zeittraining am Nachmittag auch den ersehnten direkten Einzug ins Qualifying 2, in dem die besten zwölf Startplätze vergeben werden. Und zwar am Samstag um 5.50 Uhr MESZ.

«Der heutige Tag war nicht so übel. Am Vormittag war die Situation noch ein bisschen knifflig, aber am Nachmittag haben wir einen guten Fortschritt erzielt. Ich war am Ende überrascht, dass ich ins Q2 gekommen bin. Denn ich habe im letzten Run keine Runde geschafft, weil ich zweimal wegen gelber Flaggen zudrehen musste. Dieser letzte Run war also ganz sicher nicht ideal. Doch ich bin froh, dass ich mich noch in die Top-Ten reingequetscht habe.»

© Gold & Goose Willkommen in Buriram © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder Zurück Weiter

«Ich denke, wir haben für den Samstag ein gutes Potenzial», ergänzte der Südafrikaner. «Es sieht so aus, als hätten wir noch eine kleine Reserve in unseren Taschen, wenn wir ein paar Details verbessern können. Wenn ich mich im dritten Sektor steigern kann, wird uns für den Samstag ein guter Sprung nach vorne gelingen.»

Warum liegen die Zeiten in Buriram immer so eng beisammen?

Binder: «Es ist eine kurze Piste. Die Rundenzeit von 1:29 min sagt alles, dazu kommen zwei massive Geraden. Man verbringt ca. 30 Sekunden auf diesen Geraden, du hast also nicht so viele Gelegenheiten, um in den Kurven einen Unterschied herzustellen. Über eine einzelne Runde ist alles super eng beisammen. Über die Renndistanz werden die Abstände jedoch normal sein.»

Der WM-Vierte Brad Binder, seit Spielberg im Regenrennen 2021 ohne Sieg, legte heute im ersten und im letzten Sektor die Bestzeiten vor. «Ich fühle mich mit der KTM beim Bremsen und beim Einlenken in die Kurven ausgezeichnet. Aber an den Stellen mit den flüssigen Kurven sind wir noch unzureichend schnell. Diese Passagen kommen überwiegend im Sektor 3 vor. Auch im zweiten Sektor bin ich nicht perfekt unterwegs, wir haben also definitiv noch einige Arbeit vor uns. Aber wir haben schon einige Ideen, wie wir uns dort für morgen steigern können.»

Wie wird KTM hier mit dem neuen, hitzebeständigen Hinterreifen von Michelin zurechtkommen? Binder: «Der Seitengrip wird meiner Meinung nach kein Problem sein, in dieser Hinsicht ist das ein guter Reifen. Aber diese Konstruktion fühlt sich hart wie ein Fels an. Deshalb wird der Wheelspin zum Problem, wenn das Bike aufgerichtet ist. Wenn du bremst und einlenkst, kommt einfach keine Unterstützung vom Reifen.»

Übrigens: Brad Binder legte in seiner letzten Runde eine Zeit von 1:29,923 min vor, sie wurde aber wegen der gelben Flaggen gestrichen. Diese Zeit hätte ihn im Zeittraining auf Platz 2 gebracht!

MotoGP-Ergebnis Practice, Buriram (27.10.):

1. Martin, Ducati, 1:29,826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21. Oliveira, Aprilia, + 1,278

MotoGP-Ergebnis FP1, Buriram (27.10.):

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21. Oliveira, Aprilia, + 1,601

Moto2, Buriram, kombinierte Zeiten nach FP2 (27.10.):

1. Acosta, Kalex, 1:35,985 min

2. Ramirez, Kalex, + 0,014 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4. Chantra, Kalex, + 0,209

5. Canet, Kalex, + 0,255

6. Dixon, Kalex, + 0,298

7. Ogura, Kalex, + 0,327

8. Gonzalez, Kalex, + 0,369

9. Foggia, Kalex, + 0,438

10. Arbolino, Kalex, + 0,600

11. Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12. Arenas, Kalex, + 0,718

13. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14. Vietti, Kalex, + 0,826

15. Guevara, Kalex, + 0,848



Ferner:

26. Tulovic, Kalex, + 1,320