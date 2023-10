Maverick Viñales (2.): «Gute Chancen auf die Pole» 27.10.2023 - 17:31 Von Philippe Soutter

© Lekl Maverick Viñales fühlt sich wohl auf dem Chang International Circuit

Nachdem die Werks-Aprilia beim letzten GP in Australien noch hinter der Spitze herhinkten, zeigte sich das Team in Buriram von seiner Schokoladenseite. Maverick Viñales wurde am Freitag Zweiter.