Franco Morbidelli (Yamaha/12.): Haifischbecken im Q1

Franco Morbidelli fürchtet im Q1 am Samstag vor allem die Ducati-Fahrer

Nach dem ersten Trainingstag zum Thailand-GP ging Franco Morbidelli hart mit sich ins Gericht. Er sei nicht aggressiv genug gewesen. Doch er hofft auf seine Chance im Q1, da sich seine Yamaha gut anfühlt.

«Es wäre so wichtig gewesen, sich hier direkt für das Qualifying 2 zu qualifizieren», trauerte «Franky» Morbidelli (28) nach der einstündigen Trainingssession am Freitag der verpassten Chance nach. «Die Yamaha lässt sich wirklich gut bewegen. Kein Vergleich zu den Problemen in einigen der letzten Rennen. Ich habe vor diesem Wochenende allerdings erwartet, dass wir hier gut aussehen.» Der nächstjährige Pramac-Ducati-Fahrer haderte allerdings mit sich und seinen Versuchen eine gute Rundenzeit zu erreichen.

«Ich muss mir das selbst zuschreiben. In meiner ersten 'Time Attack' hatte ich grundsätzlich den Speed, ich war aber schlicht zu wenig aggressiv unterwegs. Ich habe es etwas zu easy genommen. Und beim zweiten Versuch kamen mir einige Gegner und die gelben Flaggen in die Quere. Ich war schnell, aber nicht schnell genug.»

«Am Samstag habe ich eine neue Chance ins Q2 zu kommen. Unsere Basis stimmt. Allerdings wird das Q1 am Samstag ein richtiges Haifischbecken.»

«Franky» fürchtet dabei vor allem die drei Ducati-Fahrer. «Mit Diggia, Alex Márquez und Bastianini wird es sicher spannend. Es wird darauf ankommen, wie weit die drei sich steigern können.»

Der elffache GP-Sieger sieht sich auch als Opfer der engen Zeitabstände. «Es ist extrem. Ich habe vier Zehntel Rückstand auf die Bestzeit und bin Zwölfter. Und die ersten 18 sind von fünf Zehntelsekunden. So etwas habe ich noch selten erlebt. Ich werden versuchen einen guten Windschatten zu finden, da wir auf der Gerade immer noch etwas zu langsam sind.»

MotoGP-Ergebnis Practice, Buriram (27.10.):

1. Martin, Ducati, 1:29,826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21. Oliveira, Aprilia, + 1,278

MotoGP-Ergebnis FP1, Buriram (27.10.):

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21. Oliveira, Aprilia, + 1,601