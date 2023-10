Miguel Oliveira (Aprilia): Pech, Qualm & Pleitenserie

Miguel Oliveira: In der 7. Runde qualmte der Motor, er lag an 20. Stelle

Die Pechserie von RNF-Aprilia-Fahrer Miguel Oliveira hielt auch in Buriram am Sonntag an. Der Portugiese schied mit Motorschaden aus reagierte trotzdem milde.

Miguel Oliveira ging beim Thailand-GP auf dem Chang International Circuit in Buriram am Sonntag wieder einmal leer aus. Der Portugiese, der in seiner Karriere bereits fünf MotoGP-Rennen gewonnen hat, steckt mit der Kundentruppe von CryptoDATA-RNF-Aprilia weiter in einem Performance-Loch.

«Ich musste schon früh wegen eines technischen Problems aufgeben. Mehr gibt es dazu leider nicht zu sagen», erklärte der 28-Jährige, der von Startplatz 20 losfuhr und dann als 17. aus der ersten Runde zurückkam, eher wortkarg. Den Sprint hatte Miguel am Samstag als 17. beendet.

Man muss kein Prophet sein, um die Ausfallsursache feststellen zu können: Die Rauchwolke deutet auf einen kapitalen Motorschaden an der Aprilia RS-GP22 von Oliveira hin, der in Buriram vor einem Jahr mit der Red Bull-KTM im Regen noch vor den Ducati-Lenovo-Werkspiloten Miller und Bagnaia gewonnen hat.

Der ehrgeizige Oliveira zeigt sich trotz der Pleitenserie dennoch erstaunlich milde. «Das Wochenende hier war mehr oder weniger ganz okay. Es war aber frustrierend, dass wir unseren Speed aus dem FP2 nicht für das Qualifying nutzen konnten. Auch am Samstag hatten wir im Sprint das Glück nicht auf unserer Seite, genauso wie am Sonntag.»

Der 17-fache Grand Prix-Sieger Oliveira hat bei den fünf Übersee-Events bisher nur magere elf WM-Zähler eingefahren. Er ist in der Fahrer-WM an die 15. Position zurückgefallen.

Die Marschrichtung kann bei Oliveira nun nur so klingen: «Es gilt jetzt, wieder einen Re-set zu machen, dann für Malaysia bereit zu sein und dort gestärkt zurückzukommen.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

– Viñales, Aprilia, 3 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 14 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 20 Runden zurück



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 589 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 570 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.