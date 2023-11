Alex Márquez: «2024 für Marc und mich entscheidend»

In der MotoGP-Saison 2024 sind die Márquez-Brüder in der Gresini-Ducati-Box wiedervereint. Alex freut sich darauf, sich mit Marc zu messen, beharrt aber auch auf seine Boxenseite.

Alex Márquez, selbst zweifacher Weltmeister (Moto3 2014/Moto2 2019), zieht es in Interviews normalerweise vor, nicht zu viel über seinen Bruder und achtfachen Weltmeister Marc zu sprechen. Da sie 2024 bei Gresini Racing aber Teamkollegen sein werden, kommt das Thema nun unweigerlich vermehrt auf.

Für seinen Sponsor Estrella Galicia 0,0 beantwortete der 27-jährige Spanier nun einige Fragen zur künftigen Situation in der Gresini-Ducati-Box – angefangen bei der räumlichen Einteilung. Denn eigentlich bevorzugen beide Márquez-Brüder die rechte Hälfte der Box.

«2024 sollte ein gutes Jahr werden. Wir waren schon 2020 Teamkollegen, aber wegen seiner schweren Oberarmverletzung waren wir nicht lange beisammen. Im Leben bekommt man manchmal aber eine zweite Chance und ich glaube, dass das eine sehr gute Gelegenheit ist. Ich glaube, dass auch er sich wohlfühlen wird, wie es bei mir vom ersten Moment an der Fall war», schwärmt Alex von der Atmosphäre bei Gresini Racing.

«Klarerweise scherzen wir untereinander, vor allem darüber, wer auf welcher Seite der Box arbeiten wird», schmunzelte der jüngere Márquez. «Das ist aber eigentlich schon geklärt: Er wird die Seite wechseln und auf der linken Seite arbeiten. Ich bin seit einem Jahr im Team und auch Nadia, die Teameigentümerin, hat mir schon gesagt: ‚Du warst bisher auf der rechten Seite und wirst nirgends hingehen.‘»

«Abgesehen von diesen Späßchen wird es für uns beide ein entscheidendes Jahr – ein wichtiges Jahr, weil er ein achtfacher Weltmeister ist und in derselben Box sein wird. Ich hoffe, dass er rasch schnell sein wird. Je früher er das ist, umso eher kann ich davon profitieren», unterstrich Alex. «Ich kann es kaum erwarten, bis er das Motorrad testet und mir seine Meinung dazu sagt. Man sagt immer, dass der Teamkollege der erste Rivale ist und das stimmt auch, aber diese Verbundenheit und diese Rivalität helfen dir auch, um Fortschritte zu erzielen.»

Alex Márquez kann sich dann auch vorstellen, dass im Idealfall beide Gresini-Ducati-Piloten um den WM-Titel 2024 kämpfen werden. «Ich hoffe, dass es so sein wird. Wie gesagt: Es wird für mich ein sehr wichtiges Jahr, das zweite mit demselben Motorrad und im selben Team, ich werde also versuchen müssen, Großes zu schaffen. Ich glaube, dass ich den nötigen Speed habe. Ich muss nur solider werden und weniger Fehler machen. Wenn es uns gelingen sollte, das Jahr gut zu beginnen, warum sollten wir dann nicht darum kämpfen?»

Der aktuell WM-Elfte schob aber auch nach: «Ich würde nicht so sehr vom Titel reden, weil eine Saison immer lang ist und man viele Aspekte bedenken muss, aber ich möchte konstant in den Top-5 sein und versuchen, am Ende des Jahres in den Top-3 der WM zu landen.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

– Viñales, Aprilia, 3 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 14 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 20 Runden zurück



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 589 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 570 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.