Joan Mirs Wunsch: «Schneller Fahrer mit Erfahrung»

Der zweite Platz im Repsol-Honda-Werksteam ist nach dem Abgang von Marc Márquez für die MotoGP-Saison 2024 noch neu zu besetzen. Was sich Joan Mir von seinem künftigen Teamkollegen wünschen würde.

Der 25-jährige Fabio Di Giannantonio, der seinen Platz bei Gresini Racing an Marc Márquez abtreten muss, gilt spätestens seit seinem dritten Platz auf Phillip Island als aussichtsreichster Kandidat auf die Nachfolge des sechsfachen MotoGP-Champions im Honda-Werksteam.

Repsol-Honda-Teammanager Alberto Puig erklärte am Rande des Thailand-GP gegenüber MotoGP.com-Reporter Jack Appleyard aber auch: «Wir reden nicht nur mit ihm. Wir reden auch mit anderen Jungs. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, aber wir sprechen gleichzeitig mit zwei oder drei und werden sehen.»

Die spanischen Kollegen von DAZN berichteten zuletzt, dass HRC unter anderen Buriram-Moto2-Sieger Fermín Aldeguer in Betracht ziehen würde. Mit seinen erst 18 Jahren habe der Spanier aber keine Eile, um jeden Preis in die Königsklasse zu drängen.

Klar scheint: Johann Zarco wird ab 2024 wie ursprünglich angedacht im LCR-Kundenteam von Lucio Cecchinello antreten, wo er fix für zwei Jahre unterkommt. Eigenen Aussagen zufolge ist der 33-jährige Australien-GP-Sieger nicht bereit, für HRC im Werksteam nur für eine Saison als Lückenbüßer zu dienen.

Wen würde sich Joan Mir künftig als Teamkollegen wünschen, einen jungen Fahrer oder lieber einen erfahrenen MotoGP-Piloten? Was würde Honda aus Sicht des Mallorquiners mehr helfen?

«Wenn es darum geht, was helfen würde, dann ist es die Erfahrung», erwiderte der Weltmeister von 2020. «Ich glaube, dass Erfahrung und ein frischer Wind diesem Projekt in der jetzigen Situation immer helfen werden. Ich weiß auf diese Frage aber ehrlich gesagt nie, was ich antworten soll», fügte der 26-Jährige an. «Denn der andere Fahrer beschäftigt mich nicht. Es stimmt aber, wenn du egoistisch sein willst, dann willst du einen schnellen Fahrer mit Erfahrung, weil er dann wiederum mir helfen kann, schneller zu werden. Das ist das, was ich erwarte.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

– Viñales, Aprilia, 3 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 14 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 20 Runden zurück



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 589 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 570 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.