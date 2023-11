Sky PayTV: Synergien mit den Kollegen aus Italien

Sky Deutschland besitzt zumindest für die nächsten drei Jahre die Pay-TV-Live-Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Jetzt wird noch ein deutscher Free-TV-Partner gesucht.

Sky Deutschland hat sich also langfristig die LiveTV-Rechte für die MotoGP sowie die Moto3, Moto2 und MotoE für den Pay-TV-Bereich in Deutschland gesichert. Diese Vereinbarung erstreckt sich über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren, das sind die üblichen Zeiträume der TV-Verträge mit den spanischen Inhabern der kommerziellen GP-Rechte. Die Dorna-Manager sprechen nur von einem «langfristigen Vertrag», genauer will man die Dauer des Deals nicht bezeichnen.

Aber nicht in der ganzen DACH-Region (Deutschland, Austria und CH) ist die Ära des kostenlosen MotoGP-Fernsehens vorbei. Denn in der Schweiz besitzt SRF die Rechte für zwei weitere Jahre. Und in Österreich hat ServusTV die Rechte bis Ende 2026 gekauft.

Bei der Dorna wird Wert auf die Feststellung gelegt, dass sich der Vertrag mit Sky Sports nur auf das Bezahlfernsehen in Deutschland bezieht. Er gilt exklusiv für das «Pay TV Eco System» und erlaubt der Dorna die zusätzlichen Verträge mit Free-TV-Partnern in Österreich, in der Schweiz und auch in Deutschland.

In Deutschland hat aber RTL bisher wegen der hohen Kosten bei den «NFL US Football»-Rechten abgesagt, die die erwarteten Quoten bei weitem nicht erfüllen.

Es ist längst kein Geheimnis, dass sich die RTL-Gruppe (mit ntv) und der Premiumsender Pro7/sat.1 seit einiger Zeit für ein MotoGP-Rechtepaket interessieren.

Die Dorna-Sports-Verantwortlichen sind überzeugt, dass Sky Sports dem deutschen TV-Publikum ein überzeugendes Programm bieten wird. Sky Italia hält die Rechte in Italien seit acht Jahren und trat bei Rossis VR46-Team in den Klassen Moto3 und Moto2 sogar jahrelang als Hauptsponsor auf.

Sky Italien hat von allen Dorna-TV-Partnern die höchste Zuschauerzahl. Sky ist der Marktführer im europäischen Pay-TV-Geschäft und hat sich dank der ausgezeichneten und kompetenten TV-Übertragungen einen Namen gemacht.

«Sky Deutschland wird viele Synergien mit den Italienern nützen können», sind die Dorna-Experten überzeugt.

In Deutschland wird jetzt noch ein namhafter Free-TV-Partner gesucht, der am Montag nach dem Grand Prix zeitversetzt die Highlights vom Wochenende kostenlos zeigt – wie ITV in Großbritannien. ITV überträgt auch den British Grand Prix live und ein bis zwei weitere GP-Events im Jahr ebenfalls live.

Gut möglich, dass sich zum Beispiel die RTL-Gruppe noch für so ein Rechte-Pakte entschliesst.

Mit welchen On-Air-Team Sky Deutschland in der MotoGP-WM an den Start gehen wird, ist noch offen.