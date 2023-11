Fabio Quartararo (5.): «Fight mit Jack kostete Zeit» 12.11.2023 - 10:35 Von Johannes Orasche

© Gold & Goose Fabio Quartararo: Schnelle letzte Rennrunde in 2:01,0 min © Ronny Lekl Im Rennen: Quartararo (20) vor Marini (10), Di Giannantonio, Viñales und Binder (33)

Yamaha-Ass Fabio Quartararo zeigte in Sepang ein starkes MotoGP-Hauptrennen mit guten Manövern und war am Ende in der Gluthitze bester Nicht-Ducati-Fahrer.