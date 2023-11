Brad Binder (KTM): «Zum Glück niemanden erwischt»

Brad Binder (Red Bull KTM) in Malaysia

Vor dem MotoGP-Rennen in Sepang war Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder guter Hoffnung. Jedoch wandelte sich dieses Gefühl aufgrund von Bremsproblemen schnell, die schließlich zum Sturz des Südafrikaners führten.

Platz 5 im Samstags-Sprint und die zweitschnellste Zeit im Warm-up ließen Brad Binder zuversichtlich auf den Malaysia-GP blicken. «Im Warm-up haben wir einige Dinge ausprobiert, die sehr gut funktioniert haben. Das hat mich sehr glücklich gemacht», frohlockte der 28-jährige Südafrikaner.

Doch im 20-Runden-Rennen hatte Binder, ähnlich wie am Samstag, bereits früh mit Problemen zu kämpfen. Statt wie gewohnt von Startplatz 7 auf die vorderen Positionen vorzustoßen, verlor er zunächst zwei Plätze. «Ich hatte enorme Schwierigkeiten mit der Verzögerung in den Bremsphasen. Ich konnte das Bike kaum stoppen, wodurch ich häufig auch den Scheitelpunkt verpasst habe», klagte der 17-fache GP-Sieger und stellte dabei fest: «Die Dinge, die im Warm-up funktioniert haben, waren am Nachmittag bei gut 20 Grad mehr Asphalttemperatur nicht mehr förderlich.»

Binder präzisierte seine Probleme weiter und erklärte, in welcher gefährliche Lage er sich im Rennverlauf befand: «Das Hinterrad hat beim Bremsen nachgeschoben. Zudem ist mir in den Kurven permanent das Vorderrad eingeklappt. Ich musste zeitiger bremsen als die anderen Fahrer, wodurch ich niemanden überholen konnte. Dadurch, dass ich das Bike nicht gescheit stoppen konnte, habe ich ein paar Mal fast die anderen Fahrer umgefahren. Zum Glück habe ich niemanden erwischt.»

In Kurve 12 fand das Rennen des KTM-Werksfahrers schließlich ein vorzeitiges Ende: «Ich habe gehofft, dass sich das Problem im Rennverlauf bessert, jedoch ist es so weit gar nicht gekommen. Nach zwölf Runden ist mir das Vorderrad eingeklappt, woraufhin mein Rennen gelaufen war.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Sepang (12.11.):

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 Rdn in 39:59,137 min (= 166,3 km/h)

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

– Brad Binder, KTM, 9 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden zurück

– Raúl Fernández, Aprilia, 14 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 15 Runden zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Sepang (11.11.):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Rdn in 19:58,713 min

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

MotoGP-WM-Stand nach 35 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 412 Punkte. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 626 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 598 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.