Fabio Di Giannantonio (Ducati/9.): «Hatte Bauchweh»

Gresini-Pilot Fabio Di Giannantonio kämpft immer noch hartnäckig um einen MotoGP-Sattel für 2024. Im Sepang-Rennen kam er dazu allerdings nie in Podestnähe. Trotzdem bewertet er seinen Auftritt positiv.

«Ich war der Schnellste in meiner Gruppe», befand Fabio Di Giannantonio (25) nach dem Rennen in Malaysia. «Nur hat es mir nicht viel genützt. Denn wir waren alle ziemlich gut unterwegs. Und im Windschatten überhitzt der Vorderreifen sofort, und der Druck im Gummi steigt. Das wirkt sich negativ auf das Bremsverhalten aus. Ich kam an meinen Gegnern einfach nicht vorbei. Vor allem Jack Miller blieb bis Rennende eine harte Nuss, die nicht zu knacken war.»

Vor allem die neue Regel mit dem von Sensoren kontrollierten Reifendruck macht ihm zu schaffen. «Klar. Disqualifikationen dafür gibt es erst 2024. Vielleicht sollte ich mich jetzt gar nicht so sehr damit beschäftigen. Erst muss ich für 2024 ein Motorrad kriegen.»

Wie es damit aktuell aussähe? «Ich nehme auf jeden Fall ein neutrales Leder mit nach Valencia, damit ich, gleich auf welchem Motorrad, für die Tests bereit bin», schmunzelt «Diggia» mit Galgenhumor. «Ich hatte am Freitag schon Bauchweh», spricht der Römer gesundheitliche Probleme an und verneint, dass dies irgendwie mit dem langsam in der Ferne verschwindenden Repsol-HRC-Platz zu tun hatte.

«Wir haben vor dem Rennen kalkuliert, dass wir im ersten Drittel noch nicht zu sehr pushen sollten, um am Schluss noch attackieren zu können.» Doch diese Rechnung ging offensichtlich nicht auf. «Unsere Reifen waren schon nach wenigen Runden so im Elend, wie wir das eigentlich theoretisch für viel später vorgesehen hatten.»

«Es war ein mühsames Rennen», resümierte der aktuelle WM-Zwölfte. «Ich muss damit zufrieden sein.»

Lästigen Fragen nach seiner Zukunft ging er nach dem Rennen aus dem Weg. «Ich habe noch nicht mit meinem Management gesprochen.»

Allerdings erlaubte dabei sein Gesichtsausdruck durchaus Spekulationen, dass es gerade nicht so gut um seine MotoGP-Zukunft steht.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Sepang (12.11.):

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 Rdn in 39:59,137 min (= 166,3 km/h)

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

– Brad Binder, KTM, 9 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden zurück

– Raúl Fernández, Aprilia, 14 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 15 Runden zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Sepang (11.11.):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Rdn in 19:58,713 min

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

MotoGP-WM-Stand nach 35 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 412 Punkte. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 626 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 598 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.