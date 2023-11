Joan Mir: «Marini wird sich zusammenfalten müssen»

Sepang war für Joan Mir ein trostloses Pflaster. Nachdem er im Sprint am Vortag nur gerade Letzter geworden war, stürzte er im Rennen schon nach fünf Runden. Das Honda-Elend geht also weiter. Doch die Hoffnung bleibt.

Dass Luca Marini nächste Saison offensichtlich sein Teamgefährte werden soll, konnte Joan Mir (26) anfangs kaum glauben. Offiziell bestätigen will er den spektakulären Transfer bisher sowieso nicht. «Doch ich bin jetzt schon gespannt, wie sich Luca auf der Honda zusammenfalten muss. Man wird nur noch Knie und Ellbogen sehen», amüsiert er sich schon im Voraus. Damit spielt er auf die Gardemasse von Luca Marini (184 cm) an, wenn er sich erstmals auf eine Honda klemmen muss, welche bisher für die Jockey-Masse von Mir (175 cm) und erst recht Marc Márquez (169 cm) ausgelegt wurde. Auch das LCR-Duo Zarco und Nakagami und Testfahrer Bradl sind deutlch kleiner als Luca Marini.

«Wobei es natürlich ausserordentlich spannend wird, wenn ein Ducati-Pilot erstmals auf eine aktuelle RC213V steigt. Dieses erste Feedback wird interessant», sagt Mir.

In den Augen des MotoGP-Weltmeisters von 2020 (auf Suzuki) wäre Luca Marini ein perfekter Teamkollege. «Ich kenne ihn und mag ihn gern. Er ist ein cleverer Fahrer mit Erfahrung. Kein leichtsinniger Pilot, der permanent an seinem Limit fährt und auf der Bremse immer alles riskiert.»

Obwohl sein Sepang-Wochenende gründlich in die Hose ging, stirbt Joan Mirs Hoffnung auf Fortschritte zuletzt. «Ich sehe und spüre Veränderungen bei Honda, die man von aussen nicht gleich nachvollziehen kann. Bei einem solchen Riesenkonzern dauert alles länger, doch es passiert schon etwas.»

Was den 12-fachen GP-Sieger (darunter aber nur ein einziger MotoGP-Sieg) nach der Flucht seines Teamkollegen MM93 beruhigt. «Marc hat etwas weniger Zeit als ich», sieht Joan sein Alter, er ist vier Jahre jünger als der sechsfache MotoGP-Weltmeister, als Vorteil und Argument für seine Geduld.

«Ich habe auch in Sepang alles gegeben. Es ist momentan schon hart.» Nach dem letzten Rang im Sprint endete das Rennen des Mallorquiners bereits in der fünften Runde in Kurve 4. «Ich hatte schon gleich nach dem Start Probleme mit meinem Reifendruck. Dann bin ich ohne jede Vorwarnung über die Front umgefallen.»

Es war der 50. Crash der Repsol-Honda-Mannschaft an einem GP-Wochenende 2023.

Immerhin in dieser Wertung liegt Honda unerreichbar an der Spitze.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Sepang (12.11.):

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 Rdn in 39:59,137 min (= 166,3 km/h)

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

– Brad Binder, KTM, 9 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden zurück

– Raúl Fernández, Aprilia, 14 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 15 Runden zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Sepang (11.11.):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Rdn in 19:58,713 min

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

MotoGP-WM-Stand nach 35 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 412 Punkte. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 626 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 598 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.