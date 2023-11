Marc Márquez: «Acosta wird ein großer Name in MotoGP»

«Pedro Acosta kann ein Fahrer sein, der viele MotoGP-Weltmeisterschaften hintereinander gewinnt», meint Marc Márquez. «Denn er steigt auf ein konkurrenzfähiges Motorrad.»

Pedro Acosta hat am Sonntag auf dem Sepang Circuit mit Platz 2 hinter Fermin Aldeguer in überzeugender Manier den Moto2-Titel sichergestellt, der ich, kaum noch zu nehmen war, weil der 19-jährige Spanier mit einem 65-Punkte-Vorsprung auf Tony Arbolino (23) nach Malaysia gekommen war.

Acosta hat 2021 bereits die Moto3-WM in überzeugendem Stil gewonnen und gilt seither als der «neue Márquez», auch weil er als Teenager sehr intelligent, erwachsen und abgebrüht wirkt – und offenbar im Gegensatz zum großen Landsmann immer die Ruhe bewahrt und sehr selten stürzt.

Acosta hat in dieser Saison bei 18 Grand Prix bereits 14 Podestplätze erreicht, darunter sieben Siege, er also sogar Raúl Fernández (acht Moto2-Siege als Rookie 2021) noch übertreffen.

Erstaunlich: In drei Jahren im Red Bull KTM-Ajo Team hat Acosta gleich zwei Weltmeisterschaften für sich entschieden. Für Teambesitzer Aki Ajo war es der dritte Moto2-Titel in Serie nach Remy Gardner und Augusto Fernández.

Für den achtfachen Weltmeister Marc Márquez ist Pedro Acosta ein aufregender MotoGP-Kandidat für 2024. Der Jungstar wird im GASGAS Factory Racing Tech3-Team neben Augusto Fernández nächstes Jahr in der Königsklasse debütieren.

«Acosta ist ein Fahrer, der sich in der MotoGP einen großen Namen machen wird. Und er wird seine Zeit bekommen, wie Doohan, wie Valentino, dann Lorenzo, Stoner oder ich», ahnt Marc Márquez. «Im Moment sehe ich keinen, der viele Meisterschaften hintereinander gewinnt. Aber Acosta kann einer von diesen Jungs sein. Er ist noch sehr jung und er wird hundertprozentig seine erfolgreichen Jahre in der MotoGP haben. Vielleicht trumpft er schon in der kommenden Saison mächtig auf. Denn er steigt auf ein konkurrenzfähiges Motorrad, das mit Binder gezeigt hat, dass es zu ausgezeichneten Resultaten fähig ist, denn Brad ist Vierter in der Weltmeisterschaft. Wir werden sehen…»

Ergebnis Moto2-Rennen, Sepang (12.11.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 Rdn in 36:04,378 min

2. Acosta, Kalex, + 7,128 sec

3. Ramirez, Kalex, + 9,558

4. Ogura, Kalex, + 9,992

5. Dixon, Kalex, + 11,652

6. Chantra, Kalex + 13,675

7. Lowes, Kalex, + 15,200

8. Roberts, Kalex, + 18,482

9. Arenas, Kalex, + 20,004

10. Arbolino, Kalex, + 20,990

11. Baltus, Kalex, + 21,570

12. Alcoba, Kalex, + 23,489

13. Escrig, Forward, + 25,791

14. Salac, Kalex, + 29,853

15. Foggia, Kalex, + 29,923

16. Hada, Kalex, + 32,681

17. Bendsneyder, Kalex, + 33,361

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 38,800

19. Kelly, Forward, + 41,799

20. Skinner, Kalex, + 44,758

21. Casadei, Kalex, + 53,217

22. López, Boscoscuro, + 58,554

23. Azman, Kalex, + 1:09,940 min

24. Tulovic, Kalex, + 1:20,633

25. Garcia, Kalex, 1 Runde zurück

Moto2-WM-Stand nach 18 von 20 Rennen:

1. Acosta, 320,5 Punkte (Weltmeister). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46,5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 422,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 399,5 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 334,5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.