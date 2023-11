Doha FP1: Pramac-Ducati-Doppelführung vor Bagnaia

Titelanwärter Jorge Martin führte das erste MotoGP-Training des Katar-GP 2023 an, die Zeiten waren allerdings noch relativ langsam. Marc Márquez nur auf Rang 20.

In der Nacht auf Freitag ging ein heftiges Gewitter über Doha nieder, der rund 30 km außerhalb des Stadtzentrums gelegene und komplett neu asphaltierte Losail International Circuit präsentierte sich für die ersten Trainings-Sessions des Wochenendes aber völlig trocken. Das FP1 der MotoGP-Klasse begann um 15.45 Uhr Ortszeit (13.45 Uhr MEZ) bei sonnigen 27 Grad Luft- und 36 Grad Asphalttemperatur.

Die Bedingungen unterschieden sich damit deutlich von dem, was die Teams und Fahrer für den Sprint und das GP-Rennen erwarten dürfen – dann gehen die Ampeln für das Flutlicht-Spektakel jeweils erst um 20 Uhr aus (18 Uhr in Mitteleuropa).

Nach nur drei Runden stürzte Aleix Espargaró in Kurve 14 und machte damit unfreiwillig da weiter, wo der Aprilia-Kapitän am vergangenen Wochenende in Sepang mit total fünf Stürzen aufgehört hatte. Er konnte seine RS-GP aber selbst an die Box zurückbringen. Gresini-Ducati-Pilot Alex Márquez war kurz darauf in Kurve 4 das zweite Sturzopfer in den ersten zehn Minuten des FP1, auch er rappelte sich gleich wieder auf.

Die noch schmutzige Strecke bot wenig Grip, wie ein kurzer Blick auf die Zeitenliste verdeutlichte: Pramac-Ass Jorge Martin führte zu diesem frühen Zeitpunkt mit einer 1:58,235 min an. Im Vergleich dazu steht der All-Time-Lap-Record seines Titelrivalen Pecco Bagnaia aus dem Jahr 2021 bei 1:52,772 min.

Nach der ersten Viertelstunde führte WM-Leader Bagnaia das Klassement mit einer 1:57,936 min an. Sein Teamkollege und Sepang-Sieger Enea Bastianini (+ 0,046 sec) sorgte für eine Doppelführung für das Ducati Lenovo Team, gefolgt von Fabio Di Giannantonio (+ 0,083), der sein vorletztes Wochenende im Gresini Racing Team und womöglich auch in der MotoGP-Klasse bestreitet.

Zeitenverbesserungen ließen auf sich warten, dafür zog Jack Miller die Blicke auf sich: Der Red Bull-KTM-Werksfahrer führte an seiner RC16 einen neu designten Heckflügel aus.

Als noch zwölf Minuten auf der Uhr standen gelang «Diggia» (auf einem harten Hinterreifen) dann die erste 1:56er-Zeit. Martin kam mit einem frischen Medium-Hinterreifen zunächst bis auf 0,007 sec an die Richtzeit des Römers heran und übernahm danach in 1:56,393 min die Spitze.

GASGAS-Tech3-Pilot Augusto Fernández, der sich auf Zwischenrang 4 geschoben hatte und auf einer weiteren schnellen Runde unterwegs war, stürzte fünf Minuten vor Schluss in Kurve 14.

Die Martin-Bestzeit hatte bis zum Schluss Bestand, Johann Zarco sorgte (ebenfalls auf frischem Medium-Hinterreifen) für eine Pramac-Doppelspitze und Bagnaia (auf gebrauchtem Hard) reihte sich vor Raúl Fernández (RNF-Aprilia) und Franco Morbidelli (Yamaha) auf Rang 3 ein.

Die vier Honda-Piloten bildeten das Schlusslicht mit dem achtfachen Weltmeister Marc Márquez auf Platz 20. Takaaki Nakagami klagte über massives Chattering und büßte ganze vier Sekunden auf die Spitze ein.

Die Aussagekraft des ersten Trainings hält sich aber in Grenzen. Die weichste Hinterreifen-Mischung kam im FP1 noch gar nicht zum Einsatz. Wegen des neuen Streckenbelags brachte Michelin jeweils eine Mischung mehr für den Vorder- und Hinterreifen mit nach Katar. Deshalb stehen hinten an diesem Wochenende ausnahmsweise wieder Soft, Medium und Hard zur Auswahl.

MotoGP-Ergebnis FP1, Doha (17.11.):

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22. Nakagami, Honda, + 4036

Moto2-Ergebnis FP1, Doha (17.11.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 2:01,097 min

2. Gonzalez, Kalex, + 0,343 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,671

4. Acosta, Kalex, + 0,717

5. Escrig, Forward, + 0,836

6. Canet, Kalex, + 1,435

7. Foggia, Kalex, + 1,532

8. Arenas, Kalex, + 1,615

9. Ramirez, Kalex, + 1,667

10. Darryn Binder, Kalex, + 1,712

11. Salac, Kalex, + 1,760

12. Ogura, Kalex, + 1,914

13. Baltus, Kalex, + 2,258

14. Roberts, Kalex, + 2,321

15. Lopez, Boscoscuro, + 2,345



Ferner:

23. Arbolino, Kalex, + 3,717

29. Tulovic, Kalex, + 5,149