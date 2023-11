Jack Miller (KTM/11.): Jetzt mit Sissy-Bar am Heck

So startete Jack Miller ins FP1

Hier ist Jack Miller in Losail mit dem bishgerigen Aero-Heckflügel zu sehen

Jack Miller testete am Freitag in Katar einen neuen, futuristisch wirkenden Heckflügel an seiner Red Bull-KTM. Den direkten Einzug ins Q2 verpasste er nach Platz 11 um Haaresbreite.

Schon früher im fürs Qualifyung-2 entscheidenden, unter Flutlicht abgehaltenen zweiten MotoGP-Training in Katar hatte Miller eine flotte Runde in 1.53,349 Minuten gedreht und lag zeitweilig an achter Stelle. Wegen eines Kupplungsproblems konnte sich «Thrikker Miller» mit dem zweiten weichen Hinterreifen nicht weiter verbessern und musste sich mit 0,014 Sekunden Rückstand auf Marc Márquez deshalb mit dem elften Platz abfinden.

Gemeinsam mit namhaften Kollegen wie Álex Márquez, Marco Bezzecchi, Malaysia-Sieger Enea Bastianini oder Fabio Quartararo steht ihm damit am Samstag die Bewährungsprobe im Q1 bevor. Aus diesem Wettkampf steigen nur die zwei besten Fahrer ins Q2 der Top-12 auf.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Doha © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Fabio Quartararo & Tony Arbolino © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Viñales Zurück Weiter

«Zu Beginn des ersten Trainings am Nachmittag fühlte sich die Piste an, als hätte ich vergessen, wie man Motorrad fährt», beschrieb er den anfänglichen Eiertanz auf der Losail-Piste, die wegen dem feinen Wüstensand von Katar zunächst kaum Grip bot. «Zum Glück wurde die Strecke von Runde zu Runde besser. Im zweiten Training am Abend war ich auf Anhieb eine Sekunde schneller als meine Nachmittagsbestzeit», schilderte Miller.

Bei seiner «Time Attack» mit dem ersten weichen Hinterreifen ging alles glatt, doch im zweiten Anlauf konnte sich «Thriller Miller» nicht mehr nennenswert steigern. Er steht jetzt mit einer Zeit von 1:53,337 min deshalb nur als Elfter in der Rangliste. «Ich hatte ein kleines Problem mit der Kupplung und kam noch einmal an meine beste Zeit heran, musste mich dafür aber erheblich mehr anstrengen. Wir hätten uns garantiert weiter verbessern können, doch solche Dinge passieren nun einmal», erklärte Miller.

Zu den positiven Aspekten des Tages zählte ein weiterer erfolgreicher Test mit einem neuen Auspuff, den Miller exklusiv einsetzt. «Der Drehmomentcharakter wird angenehmer. Was ich und was die Michelin-Reifen hier und dort brauchen, ist ein weicherer Übergang von geschlossenem zu geöffnetem Gasgriff, und dieses Auspuffsystem hilft mir dabei», erläuterte Miller und sprach von einem gewissen Big Bang-Effekt.

Außerdem testete er einen neu gestalteten Heckflügel, der deutlich komplizierter aufgebaut ist als die gewohnte, quadratisch wirkende Aero-Box. «Was ich getestet habe? Eine Sissy-Bar für die Sozia», grinste Miller.

Zu präzisen Angaben über die Wirksamkeit dieser Sissy-Bar bei der Suche nach mehr Traktion am Hinterrad war er allerdings noch nicht in der Lage. «Für lange Zeit sind wir da draußen ja nur herumgewackelt und haben kaum das Knie auf den Asphalt gebracht. Keine idealen Bedingungen zum Testen – doch wir lassen den neuen Heckflügel montiert und fahren auch am Samstag weiter damit!»

MotoGP-Ergebnis, Zeittraining, Doha (17.11.):

1. Raúl Fernández, Aprilia, 1:52,843 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,093

4. Binder, KTM, + 0,112

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6. Marini, Ducati, + 0,251

7. Martin, Ducati, + 0,352

8. Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11. Miller, KTM, + 0,494

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14. Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16. Zarco, Ducati, + 0,935

17. Mir, Honda, + 1,078

18. Bastianini, Ducati, + 1,094

19. Oliveira, Aprilia, + 1,162

20. Lecuona, Honda, + 1,411

21. Quartararo, Yamaha, + 1,417

22. Nakagami, Honda, + 1,598

MotoGP-Ergebnis FP1, Doha (17.11.):

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22. Nakagami, Honda, + 4,036