Brad Binder (KTM/7.): «Es fehlte hinten an Grip»

Brad Binder weiß, warum er im Sprint von Lusail im dritten Sektor so viel Zeit verloren hat. Der elfte Startplatz verringerte die Chance auf ein Top-Ergebnis deutlich.

Brad Binder brachte nach einem ereignisreichen 11-Runden-Sprintrennen auf dem 5,380 km langen Lusail International Circuit (mit zehn Rechts- und sechs Linkskurven, Zielgerade: 1,068 km lang) immerhin auf Platz 7 ein, damit kassierte er drei Punkte und sicherte den Abstand zu seinen Verfolgern Zarco und Aleix Espargaró ab. Der vierte WM-Rang ist immer nur noch zu nehmen, wenn einer der beiden alle drei Rennen gewinnt und Binder dreimal nicht punktet.

«Das Qualifying war mühselig», seufzte Brad Binder. «Ich habe mich angestrengt, aber ich habe es nicht geschafft, deutlich schneller zu fahren als am Freitag. Ich habe zwar eine anständige Runde gedreht, die mir den elften Startplatz beschert hat, aber mehr war nicht rauszuholen. Ich wusste, von meiner Grid Position aus musste ich mir für den Start einen Trick einfallen lassen. Ich bin dann ordentlich gestartet und konnte in der Anfangsphase ein paar Gegner überholen. Ich dachte, ich sei dann in der richtigen Gruppe und könnte etwas unternehmen. Aber ehrlich gesagt, in der vierten Runde wurde ich abgeschüttelt und hatte heute nicht ganz die nötige Pace, um wieder aufholen zu können.»

Binder weiter: «Jetzt müssen wir herausfinden, was wir genau für den Sonntag hier brauchen. Ich habe eine sehr klare Idee, was wir brauchen. Wenn wir das Gewünschte finden, können wir morgen konkurrenzfähiger sein, da bin ich sicher.»

«Ich war heute in den Sektoren 1 und 2 recht stark, aber im dritten Sektor habe ich sehr viel verloren, dort musste man das Bike einfach rollen lassen, aber dort ist mir dauernd das Vorderrad weggerutscht», berichtete der Red Bull-KTM-Werkspilot. «Ich konnte dort in die Kurven nicht so schnell einbiegen wie meine Gegner. Es fehlte hinten an Grip, dadurch konnte ich nichts wettmachen. Die Gegner fahren mir dort mit höheren Speed davon, selbst wenn ich den Kurvenausgang sehr gut einteile. Das sind kostbare Sekundenbruchteile, die sie dort durch den höheren Speed beim Rollen quasi geschenkt bekommen. Und dieser Speed fehlt uns momentan.»

Brad Binder kämpfte gegen Bagnaia, er holte in einer gewissen Phase stark auf. Doch im Finish zog der Weltmeister wieder auf und davon. Was hat die Lenovo-Ducati, was die KTM nicht hat? Binder: «Eine ganze Menge Grip. Solange unser Bike genug Grip hat, funktioniert es recht gut. Aber in der Sekunde, in der wir Grip verlieren, rutscht mir dauernd das Vorderrad weg. Denn es sieht so aus, als würde mir in dieser Situation gar nichts mehr helfen. Sobald dieser Drop bei den Reifen kam, konnte ich nicht mehr mit den Gegnern mithalten.»

Ergebnis MotoGP-Sprint, Doha (18.11.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 20:52,634 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20. Bastianini, Ducati, + 35,553

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Stand nach 36 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 417 Punkte. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 638 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 610 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.