Luca Marini (Ducati/3.): Nach 4 Runden ein Desaster

Luca Marini sorgt in Katar nicht nur wegen seines erwarteten Wechsels zu Honda für Schlagzeilen, auf der Strecke feierte der VR46-Ducati-Pilot am Samstag die Pole und Platz 3 im Sprint. Zufrieden war er dennoch nicht.

Mit einem All-Time-Lap-Record auf dem Lusail International Circuit sicherte sich Luca Marini in Doha die Pole-Position. Allerdings ließ er im Parc Fermé im Hinblick auf den Tissot-Sprint und das GP-Rennen durchklingen, dass ihm in Sachen Pace noch ein paar Zehntel abgehen würde. Dennoch holte er sich im 11-Runden-Sprint als Dritter eine Medaille ab.

Lief es also besser als erwartet? «Nein, schlechter», entgegnete der Mooney-VR46-Fahrer in seiner Presserunde am Samstagabend. «Das Ergebnis ist großartig, ja, aber ich hätte nicht erwartet, so große Probleme mit dem Hinterreifen zu haben. Das war ein Desaster, nach vier Runden war der Reifen komplett am Ende.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Doha, Luca Marini © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Qualifying - Luca Marini, Fabio di Giannantonio & Alex Márquez Zurück Weiter

Das schlechte Gefühl mit dem überhöhten Luftdruck im Hinterreifen beschrieb «Maro» so: «Man slidet stark in der Bremsphase, man verliert in der Beschleunigungsphase und im Eingang der schnellen Kurven fehlt der Support vom Hinterreifen, um das Motorrad einzulenken. Du slidest also jedes Mal ein bisschen in die Kurve und musst weniger die Hinterradbremse oder die Motorbremse einsetzen. Das ist ein bisschen das Gefühl, das man bekommt. Und wenn du das Motorrad zum Beispiel im Ausgang der letzten Kurve aufrichtest, hält das Spinning mehrere Meter an.»

«Wir haben anhand der Daten aber erkannt, woran es lag: Das Problem war der Luftdruck im Hinterreifen, der in den Himmel geschossen ist. Das ist uns noch nie passiert und wir verstehen nicht, warum es jetzt der Fall war. Es ist eine wirklich einmalige Situation, weil das Problem immer den Vorderreifen betrifft – heute aber war es der Hinterreifen», grübelte der 26-jährige Italiener. «Für den Sonntag müssen wir eine Lösung finden. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, müssen wir es in Ordnung bringen. Und wenn ich etwas mit meinem Fahrstil machen kann, dann ist das auch okay, aber wir müssen den Weg verstehen.»

«Die andere Sache ist der Vorderreifen», ergänzte Marini. «Ich fühlte mich mit dem Soft ziemlich wohl, alle anderen haben aber die harte Mischung genommen. Ich werde also im Warm-up noch einmal den Hard probieren, um zu sehen, ob es für die lange Distanz eine Option ist.»

Ergebnis MotoGP-Sprint, Doha (18.11.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 20:52,634 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20. Bastianini, Ducati, + 35,553

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Stand nach 36 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 417 Punkte. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 638 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 610 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.