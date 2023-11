Luca Marini (3.): «Pecco hat mein Rennen ruiniert»

Für VR46-Ducati-Pilot Luca Marini hat in Katar fast alles gestimmt. Obwohl er von der Pole-Position startete, war der erste MotoGP-Sieg aber noch nicht fällig war.

Nach einer langen Durststrecke landete Luca Marini (26) in Katar endlich wieder einmal auf einem Podium. Der dritte Platz auf dem Lusail International Circuit war damit der erste derartige Erfolg über die volle Distanz, seit er Mitte April auf dem COTA in Austin als Zweiter abgewunken wurde.

Nach dem Sprint-Crash in Indien, wo er sich das Schlüsselbein gebrochen und seinen Teamkollegen Marco Bezzecchi mit ins Verderben gerissen hatte, zeigte sich der Mooney-VR46-Pilot nun das ganze Katar-Weekend in Topform. «Das stimmt. Ich bin sehr zufrieden. Ein Podium im Sprint, die Pole-Position mit einem neuen Rundenrekord und jetzt der dritte Rang im Rennen. Das war ein gutes Weekend.»

Doch bekanntlich kämpft der mütterliche Halbbruder von Valentino Rossi immer noch um seinen ersten Sieg in der MotoGP. Seine sechs Grand-Prix-Siege hat der Moto2-Vizeweltmeister von 2020 allesamt in dieser Klasse errungen.

«Ich weiss. Dieser Sieg fehlt mir. Doch bei diesem Rennen habe ich das Maximum erreicht. Ein Sieg war nicht möglich. Das habe ich schon gemerkt, als mich Pecco Bagnaia in der ersten Kurve, obwohl ich aus der Pole gut gestartet war, überholt hatte. In diesem Sinn hat er mir das Rennen bereits ruiniert» lautete Marinis erste, nicht ganz ernst gemeinte Analyse nach dem Rennen. «Er ist fast unmöglich ihn zu überholen. Die aktuelle Werks-Ducati ist beim Start enorm gut und Pecco ist damit auf der Geraden schnell und bremst derart spät, ich wusste sogleich, dass ich da heute nicht mithalten konnte.»

Dann sei «Maro» in die Zweikämpfe mit den Verfolgern Alex Márquez und Brad Binder verwickelt worden und damit sei seine Strategie hinfällig geworden. «Eigentlich wollte ich von der Spitze aus sofort pushen und den weichen Vorderreifen ausnützen.» In dieser Rennphase habe es sich entschieden, dass er keine Siegeschance mehr hätte.

Der aktuelle WM-Siebte hofft nun, auch in Valencia eine gute Performance zeigen zu können und dort ein Wörtchen, um den Sieg mitzureden. Für Marini ist – und zwar nicht unbedingt wegen dem Resultat beim Katar-Rennen – Pecco Bagnaia der klare Titelfavorit. «Er kann mit Druck besser umgehen. Wir dürfen nicht vergessen. Es ist das dritte Jahr hintereinander, wo er um die MotoGP-Krone kämpft. Jorge ist sich das noch nicht gewohnt.»

Was seine persönliche Zukunftsgestaltung angeht, mochte sich der vermutliche Repsol-Honda-Pilot in spe noch nicht äussern. «Ihr werdet noch eine Woche Geduld haben müssen», verwies er neugierige Fragesteller auf das Finale nächstes Wochenende in Valencia.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Doha (19.11.):

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 Rdn in 41:43,654 min

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14. Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19. Nakagami, Honda, + 27,740

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 1. Runde nicht beendet

Ergebnis MotoGP-Sprint, Doha (18.11.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 20:52,634 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20. Bastianini, Ducati, + 35,553

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Stand nach 37 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 437 Punkte. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 663 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 620 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.