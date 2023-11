Valencia: Der Zeitplan für das Saisonfinale 2023

Ein Großteil der WM-Titel sind bereits vor dem Finale in Valencia vergeben. Die wichtigste Entscheidung im Kampf um die MotoGP-Krone steht noch aus, könnte aber schon am Samstag zugunsten von Pecco Bagnaia fallen.

Der «Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana» auf dem Circuit Ricardo Tormo in Cheste setzt den Schlusspunkt hinter eine lange und intensive Saison 2023. Die 1999 eröffnete Strecke ist 4,005 km lang, wird gegen den Uhrzeigersinn befahren und weist neun Links- und fünf Rechtskurven auf.

Während die Titelträger in den kleinen Klassen mit Jaume Masià (Moto3) und Pedro Acosta (Moto2) bereits feststehen, wird der MotoGP-Weltmeister wie schon im Vorjahr erst beim Finale in Valencia gekürt. Ganz so spannend wie erhofft ist es nach dem Katar-GP allerdings nicht mehr: Francesco «Pecco» Bagnaia ist mit 21 Punkten Vorsprung in der klaren Favoritenrolle.

Falls der Ducati-Werksfahrer im letzten Sprint der Saison weitere vier Punkte auf seinen Pramac-Markenkollegen Jorge Martin herausholt, würde die Entscheidung sogar schon am Samstag zugunsten des Titelverteidigers fallen. Das würde zum Beispiel eintreten, wenn Bagnaia im Tissot-Sprint triumphiert und Martin gleichzeitig nicht über Rang 3 hinauskommt.

Weitere Kombinationen, die Bagnaia schon im Tissot-Sprint zum Weltmeister 2023 küren würden:

Bagnaia wird Zweiter, Martin nicht besser als Fünfter.

Bagnaia auf Rang 3, Martin kommt nicht über Platz 7 hinaus.

Bagnaia wird Vierter, Martin höchstens Achter.

Bagnaia wird Fünfter, Martin nicht besser als Neunter.

Bagnaia reicht auch Platz 6, falls Martin ohne Punkte bleibt.

Schon vor dem finalen Showdown steht fest: Prima Pramac Racing triumphiert zumindest als erstes Independent Team in der MotoGP-Ära in der Team-Wertung.

Apropos Team-WM: In der Moto3-Klasse ist dieser Titel noch zu vergeben, das deutsche Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team geht aber mit einem Vorsprung von 35 Punkten auf Leopard Racing in den letzten Grand Prix der Saison.

Aufgepasst: Die Rennen am Sonntag beginnen jeweils eine Stunde später als in Europa sonst üblich, damit die Königsklasse auf zwei Rädern nicht mit dem Formel-1-Start in Abu Dhabi (14 Uhr MEZ) kollidiert.

Zeitplan Valencia-GP 2023

Freitag, 24. November:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1



13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 2

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 2

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice



Samstag, 25. November:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)



Sonntag, 26. November:

10.40 – 10.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

12.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

13.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

15.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)