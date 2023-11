Das MotoGP-Finale live auf ServusTV: Die Prognose

Kann Francesco Bagnaia seinen Weltmeistertitel erfolgreich verteidigen? Oder setzt sich Jorge Martín als erster Privatier die MotoGP-Krone auf? ServusTV-Experte Alex Hofmann: «Die Ausgangslage spricht für Pecco.»

Zum 20. Mal wird der Champion der Königsklasse in den seit 1949 ausgetragenen Weltmeisterschaften für Straßenmotorräder beim Saisonfinale gekürt. Das Reifendrama um Jorge Martín am vergangenen Wochenende hebt Pecco Bagnaia, der nach dem Sprint über ähnliche Probleme geklagt hatte, in die Favoritenrolle. ServusTV-Experte Alex Hofmann: «Katar hat einen etwas bitteren Beigeschmack hinterlassen. Das ist schade für die ganze WM.»

Denn eigentlich war alles für einen packenden Zweikampf auf dem Lusail International Circuit angerichtet. «Im Endeffekt haben sich die beiden auf der Strecke kaum getroffen», so Hofmann, der eine Analyse der Qualitätsunterschiede in einer Produktionslinie fordert, um derartige Fälle in Zukunft zu vermeiden. «Ein Normalverbraucher spürt diese Nuancen gar nicht. Auf höchstem Niveau entscheidet eine Zehntelsekunde aber, ob du gewinnst oder nur Achter wirst.»

Insofern kann der ServusTV-Experte den Frust von Martín verstehen, der gar von einer gestohlenen WM sprach. «Er war ja seit Barcelona absolut auf Augenhöhe, manchmal drüber.» Dabei wäre der nun 21 Punkte zurückliegende Pramac-Pilot fast mit einem Vorsprung auf den Ducati-Werksfahrer zum Showdown gereist. Denn drei Runden vor Schluss setzte sich Fabio Di Giannantonio in Katar an die Spitze, beim Konter räumte Bagnaia seinen Landsmann um ein Haar ab. «Diese Szene zeigt, dass auch in Valencia alles möglich ist.»

Letztlich jubelte der Gresini-Pilot in seinem womöglich vorletzten MotoGP-Rennen über den ersten Sieg. «Diggia ist ein bisschen die tragische Figur», verweist Hofmann auf die jüngsten fünf Rennwochenenden, an denen der vertraglose Römer die meisten WM-Punkte nach den zwei Titelkandidaten sammeln konnte. «Er hat nicht nur mit seinem Speed beeindruckt, sondern musste nicht einmal mit dem Vorderreifen unter den Minimaldruck gehen. Man muss aber auch fragen: Warum so spät?»

Auf der kompakten, von einer langen Geraden und einem engen, komplizierten Infield geprägten Strecke in Valencia, wo zum 21. Mal die Zielflagge der Motorrad-Weltmeisterschaft fällt, spricht fast alles für den Titelverteidiger. «Pecco kann aus einer kontrollierenden Position fahren, das Risiko abwägen und ein bisschen verwalten», erklärte Hofmann. «Jorge wird in Spanien dafür einen unglaublichen Support von den Zuschauern bekommen. Er hat nichts zu verlieren, muss all-in gehen, Fehler vermeiden und hoffen, dass etwas passiert.»

Doch auch die Nebendarsteller könnten tragende Rollen im Titelkampf einnehmen. «Alle sind motiviert, die Saison gut abzuschließen. Diggia hat erst recht nichts zu verlieren. Und einige Fahrer, die noch keine Verwarnung bekommen haben, können mit dem Reifendruck spielen.» Für Martín müsse das Ziel jedenfalls lauten, maximale Punkte zu holen, dementsprechend rechnet Hofmann erst am Sonntag mit einer Entscheidung. «Jorge hat sich als der beste Sprinter erwiesen und ich bin mir ziemlich sicher, dass er am Samstag vor Pecco ins Ziel kommt.»

Rund um die Rennaction beschäftigt sich ServusTV mit dem Titelduell sowie das in Katar hochgekochte Reifenthema und analysiert, wie man das Problem lösen könnte. Ein Filmbeitrag behandelt den Honda-Abschied von Marc Márquez, ein weiterer den neuen Karriereabschnitt von Pol Espargaró. Zudem werden aussichtsreiche Kandidaten für die zwei offenen MotoGP-Plätze diskutiert. In der Moto2 gibt’s einen Ausblick auf 2024 und mögliche Aufsteiger in die Königsklasse. Und in der Moto3 wird Weltmeister Jaume Masìa gewürdigt, aber auch die umstrittene Renntaktik des Leopard-Teams beleuchtet.

Alina Marzi meldet sich mit Gustl Auinger direkt aus der Boxengasse des Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, Kommentar und Analysen liefern Christian Brugger und Alex Hofmann.



ServusTV und die Streamingplattform ServusTV On übertragen das Saisonfinale aus Valencia live.

