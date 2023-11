Maverick Viñales (Aprilia/1.): «Start macht Sorgen»

Aprilia-Star Maverick Viñales fuhr am Freitag beim MotoGP-Finale in Valencia die Bestzeit und sprach über die außerordentlich wichtige Phase für Aprilia im Hinblick auf 2024.

Maverick Viñales setzte am MotoGP-Freitag in Valencia die Bestzeit. Mit Raúl Fernández und Aleix Espargaró landeten zwei weitere RS-GP23-Fahrer in den Top-10. «Das war schnell - ja, es ist gut gelaufen», sagt Viñales. «Wir haben heute sehr viel Aufmerksamkeit auf den Grip und auf die Balance des Bikes gelegt. Es gibt uns nun die Hoffnung, dieses Level über das Wochenende zu halten.»

Viñales gibt für den Rest des Wochenendes klar vor: «Wir wollen eine wunderbare Leistung zeigen. Die Rundenzeit ist unglaublich, das hat mich überrascht – die Position nicht. Ich dachte, eine 1:29,3 min oder 1:29,4 min wäre gut, aber das hätte jetzt nur für Platz 7 gereicht. Es ist schon verrückt, wie schnell wir hier sind. Die Reifen funktionieren gut, die Piste ist auch in Ordnung.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Valencia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Bagnaia und Martin © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio Zurück Weiter

«Da wir jetzt rausgefunden haben, welche Balance wir brauchen, ist vieles leichter. Wir wollen morgen eine perfekte, eine Zauberrunde hinlegen. Wir wollen sehen, ob wir eine 1:28-min-Runde fahren können. Das Wetter wird anders sein, es wird kühler. Aber das wir auch ein Step für das Bike, es wird dadurch schneller.»

«Es wird kalt, aber der weiche Reifen vorne arbeitet gut. Es wird trickreich, aber ich hoffe, es läuft in unsere Richtung. Wir haben eine Chance; alles hängt von der Quali ab. Wenn wir eine gute Quali zeigen, können uns ein sehr gutes WM-Finale gelingen», ist Maverick überzeugt.

Der Routinier bestätigt und zerstreut die Bedenken: «Es war heute Zeit genug, um das Bike abzustimmen. Am Ende ist der harte Reifen der einzige Reifen für das Rennen, der weiche ist für die Zeitattacke. Wir werden sehen! Wir haben in Sepang am Samstag einiges identifiziert und einen großen Schritt gemacht. In Doha ging es weiter und hier wollen wir das nochmals bestätigen. Es geht um die Richtung für das neue Bike – es ist also sehr wichtig!»

Zum Startproblem von Aprilia stellte er fest: «Wir haben nun einen verbesserten Kompromiss gemacht zwischen der Leistung und der Art, wie die Kupplung reagiert. Aber wir sind immer noch weit von den KTM und von Jorge Martin entfernt.»

Dann verriet er aber: «Ich weiß, dass Savadori eine andere, eine neue Kupplung verwendet, von der Aprilia und wir hoffen, dass sie uns einen weiteren Schritt bringt.»

MotoGP-Ergebnis Zeittraining, Valencia (24.11.):

1. Viñales, Aprilia, 1:29,142 min

2. Martin, Ducati, + 0,147 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6. Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9. Miller, KTM, + 0,339

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11. Bastianini, Ducati, + 0,431

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13. Quartararo, Yamaha, + 0,473

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15. Bagnaia, Ducati, + 0,659

16. Nakagami, Honda, + 0,860

17. Marini, Ducati, + 1,201

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19. Rins, Honda, + 1,322

20. Savadori, Aprilia, + 1,653

21. Pol Espargaró, KTM, + 1,798

MotoGP-Ergebnis FP1, Valencia (24.11.):

1. Zarco, Ducati, 1:30,191 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec

3. Martin, Ducati, + 0,259

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5. Viñales, Aprilia, + 0,343

6. Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9. Bastianini, Ducati, + 0,620

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12. Miller, KTM, + 0,710

13. Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16. Brad Binder, KTM, + 1,061

17. Marini, Ducati, + 1,106

18. Nakagami, Honda, + 1,252

19. Rins, Honda, + 1,297

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21. Mir, Honda, + 1,362

22. Savadori, Aprilia, + 1,806