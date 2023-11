Brad Binder zum Titelduell: «Kann darüber lachen»

Der Südafrikaner Brad Binder steht bereits vor dem MotoGP-Finale in Valencia an diesem Wochenende als WM-Vierter fest. Am Freitag war er als Sechster einmal mehr bester KTM-Pilot.

Brad Binder verzückte die Fans am Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo in den Trainings am Freitag mit sehenswerten Slides in die Kurven hinein, das KTM-Aushängeschild war zudem schnell: Als Sechster im Zeittraining verlor er am Freitagnachmittag nur 0,260 sec auf die Bestzeit von Maverick Vinales (Aprilia) und zog damit direkt ins Qualifying 2 am Samstag ein.

Für den Südafrikaner geht es beim MotoGP-Finale nur noch um Einzelergebnisse, denn er steht bereits als WM-Vierter fest. «Schlecht war das nicht», urteilte Binder. «Am Morgen war es schlechter, am Nachmittag etwas besser, als wir die Abstimmung verändert hatten. Es gab viele gelbe Flaggen.»

Zum neuen Asphalt meinte der Red-Bull-Pilot: «Es hat recht viel Grip am Kurveneingang, das Vorderrad rutscht dir aber leicht weg, was seltsam ist. Auch wenn du ans Gas gehst, fühlt es sich seltsam an, nicht wie normal in Valencia. Der Belag ist schneller, aber neben der Ideallinie ist er furchtbar dreckig. Aber ich gehe davon aus, dass das während des Wochenendes besser wird.»

Die Ereignisse zwischen den Titelaspiranten Pecco Bagnaia und Jorge Martin quittierte er mit einem Grinsen und meinte, dass seine Position «recht angenehm» sei und er «darüber lachen kann».

MotoGP-Ergebnis Zeittraining, Valencia (24.11.):

1. Viñales, Aprilia, 1:29,142 min

2. Martin, Ducati, + 0,147 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6. Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9. Miller, KTM, + 0,339

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11. Bastianini, Ducati, + 0,431

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13. Quartararo, Yamaha, + 0,473

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15. Bagnaia, Ducati, + 0,659

16. Nakagami, Honda, + 0,860

17. Marini, Ducati, + 1,201

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19. Rins, Honda, + 1,322

20. Savadori, Aprilia, + 1,653

21. Pol Espargaró, KTM, + 1,798

MotoGP-Ergebnis FP1, Valencia (24.11.):

1. Zarco, Ducati, 1:30,191 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec

3. Martin, Ducati, + 0,259

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5. Viñales, Aprilia, + 0,343

6. Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9. Bastianini, Ducati, + 0,620

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12. Miller, KTM, + 0,710

13. Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16. Brad Binder, KTM, + 1,061

17. Marini, Ducati, + 1,106

18. Nakagami, Honda, + 1,252

19. Rins, Honda, + 1,297

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21. Mir, Honda, + 1,362

22. Savadori, Aprilia, + 1,806