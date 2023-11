Valencia: Tagesbestzeit für Viñales, Bagnaia in Q1!

Maverick Viñales: Am Freitag einmal mehr top

Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales brach am Freitag in Valencia den All-Time-Lap-Record von Jorge Lorenzo. WM-Leader Pecco Bagnaia verpasste als 15. den direkten Q2-Einzug.

Die einstündige Practice-Session der MotoGP-Piloten begann bei strahlendem Sonnenschein, 24 Grad Luft- und 26 Grad Asphalttemperatur mit knapp fünfminütiger Verspätung, weil es zuvor im FP2 der Moto3-Klasse gleich zwei Unterbrechungen gegeben hatte.

Joan Mir fehlte nach seinem frühen Sturz im FP1. Der Repsol-Honda-Werkfahrer klagt über Nackenschmerzen, zumindest wurden im Krankenhaus aber keine Frakturen festgestellt. Ob der Weltmeister von 2020 am Samstag wieder auf die Strecke gehen wird, entscheidet sich nach einem weiteren Fitness-Check vor dem FP2.

Nach gerade einmal fünf Minuten eröffnete Aleix Espargaró am Nachmittag eine echte Sturzserie: Der Aprilia-Kapitän, der nach dem Sprint-Crash von Doha noch angeschlagen ist, stürzte in Kurve 1. Fast gleichzeitig flog Marco Bezzecchi in Kurve 8 schnell ab und überschlug sich im Kiesbett mehrfach. Der VR46-Ducati-Star kauerte zunächst am Boden, rappelte sich danach aber wieder auf.

Relativ harmlos war dagegen der Ausrutscher von GASGAS-Tech3-Pilot Augusto Fernández in Kurve 14. Alex Rins erwischte es dann in Kurve 1, damit waren in gerade einmal acht Minuten vier Fahrer gestürzt. Bei seinem Comeback nach der dritten Bein-OP blieb der Spanier, der sein letztes Rennwochenende auf der LCR-Honda absolviert, glücklicherweise unverletzt.

An der Spitze der Zeitenliste war wie schon über weite Strecken des Vormittags Katar-Sieger Fabio Di Giannantonio zu finden. Am Nachmittag führte der Gresini-Ducati-Pilot zur Halbzeit mit einer 1:29,805 min vor Red Bull-KTM-Ass Brad Binder (+ 0,249 sec) und Marc Márquez (+ 0,283) auf seiner Honda-Abschiedstour.

Marc Márquez startete dann eine frühe Zeitenjagd und übernahm mit einer 1:29,465 min zwischenzeitlich sogar Platz 1, also noch 25 Minuten auf der Uhr standen. Titelanwärter Jorge Martin setzte ebenfalls schon einen ersten Soft-Hinterreifen ein und war eine Runde später noch einmal 0,001 sec schneller als der achtfache Weltmeister.

Den All-Time-Lap-Record auf dem 4,005 km langen Circuit Ricardo Tormo von Jorge Lorenzo aus dem Jahr 2016 unterbot allerdings Maverick Viñales: Dem Aprilia-Werksfahrer gelang bei seiner ersten «time attack» eine 1:29,392 min.

17 Minuten vor Schluss flog Red Bull-KTM-Werksfahrer Jack Miller in Kurve 3 hart per Highsider ab. Weil ein Stück der Verkleidung auf der Fahrbahn liegen geblieben war und die Strecke gereinigt werden musste, gab es eine kurze Unterbrechung. Deshalb mussten Pecco Bagnaia und Jorge Martin, die gerade auf die Strecke gehen wollten, ihre Desmosedici zurück an die Box schieben.

Als es dann mit den Zeitenjagden weiterging, stürzten Luca Marini und Raúl Fernández in Kurve 1. Martin war direkt hinter Bagnaia auf Bestzeit-Kurs, der Spanier aus dem Prima Pramac Racing Team folgte dem WM-Leader aber in die Boxengasse. Sein Vorteil: Martin lag als Fünfter im Gegensatz zu Bagnaia schon in den Top-10.

Bagnaia war vor dem letzten Run als Zwölfter unter Zugzwang – und hatte dann auch einen ganzen Zug an Fahrern hinter sich, inklusive Martin, der sich auch über Umwege nicht abschütteln ließ.

Ein zweiter Sturz von Jack Miller in Kurve 4 sorgte für eine kurze Gelbphase, zwei fliegende Runden blieben Bagnaia und Co. aber noch. Allerdings war die erste des Titelverteidigers nicht gut genug – und ein später Sturz von Pol Espargaró sorgte für eine weitere Gelbphase, damit muss der WM-Leader am Samstag ins Q1!

Die Taktik von Martin dagegen ging auf, er schob sich hinter seinem WM-Rivalen auf Platz 2 und löste damit hinter Viñales, der seine eigene Bestzeit noch einmal auf eine 1:29,142 min verbesserte, sicher sein Q2-Ticket.

MotoGP-Ergebnis Zeittraining, Valencia (24.11.):

1. Viñales, Aprilia, 1:29,142 min

2. Martin, Ducati, + 0,147 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6. Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9. Miller, KTM, + 0,339

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11. Bastianini, Ducati, + 0,431

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13. Quartararo, Yamaha, + 0,473

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15. Bagnaia, Ducati, + 0,659

16. Nakagami, Honda, + 0,860

17. Marini, Ducati, + 1,201

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19. Rins, Honda, + 1,322

20. Savadori, Aprilia, + 1,653

21. Pol Espargaró, KTM, + 1,798

MotoGP-Ergebnis FP1, Valencia (24.11.):

1. Zarco, Ducati, 1:30,191 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec

3. Martin, Ducati, + 0,259

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5. Viñales, Aprilia, + 0,343

6. Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9. Bastianini, Ducati, + 0,620

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12. Miller, KTM, + 0,710

13. Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16. Brad Binder, KTM, + 1,061

17. Marini, Ducati, + 1,106

18. Nakagami, Honda, + 1,252

19. Rins, Honda, + 1,297

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21. Mir, Honda, + 1,362

22. Savadori, Aprilia, + 1,806