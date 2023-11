Di Giannantonio: «Einzige Waffe ist, schnell zu sein» 24.11.2023 - 21:15 Von Johannes Orasche

© Fritz Glänzel Fabio Di Giannantonio in Valencia

Ducati-Gresini-Ass Fabio Di Giannantonio schaffte es am MotoGP-Freitag in Valencia auf Position 4. Was der 25-jährige Italiener über seine Zukunft zu berichten hat.