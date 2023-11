Valencia Q1: Bestzeit für Bagnaia vor Alex Márquez

Im ersten MotoGP-Qualifying von Valencia sicherten sich Pecco Bagnaia und Alex Márquez den Aufstieg in Qualifying 2.

Im ersten Qualifying-1 am Samstag ab 10.50 Uhr standen zahlreiche prominente MotoGP-Ase am Start, die sich um die ersten zwei Plätze und damit um den Einzug ins Q2- stritten – Bastianini, Alex Márquez, Quartararo, Morbidelli und Bagnaia. Der Franzose hatte nur eine einsatzfähige M1 in der Box, denn er war im freien Training in Kurve 10 gestürzt.

Die erste Bestzeit sicherte sich Alex Márquez in 1:29,483 min. Er nahm sich Bagnaia als Referenz, der seine Freitag-Zeit gleich verbesserte und sich 1:29,498 min auf Platz 2 einnistete. Er war damit nur 0,015 sec langsamer als der Gresini-Ducati-Pilot. 3. Augusto Fernández vor Quartararo, Pol Espargaró, Bastianini und Nakagami sowie Morbidelli, ehe der zweite Run gestartet wurde.

Dann setzte sich WM-Leader Bagnaia mit 1:20,185 min an die Spitze vor Alex Márquez, der jetzt 0,011 sec zurücklag. Danach verbesserte sich der Lenovo-Ducati-Star sogar auf 1:29,054 min, das bedeutete einen neuen «all time lap record».

Ergebnis MotoGP Q1, 25.11. 2023

1. Bagnaia, Ducati, 1:29,054

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,142

3. Augusto Fernández, KTM, + 0,179

4. Bastianini, Ducati, + 0,335

5. Quartararo, Yamaha, + 0,559

6. Nakagami, Honda, + 0,810

7. Marini, Ducati, + 0,847

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,899

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,991

10. Rins, Honda, + 1,203

11. Savadori, Aprilia, + 1,990

Nicht gestartet: Joan Mir, Honda