Fabio Quartararo (Sturz): «Vier Runden sehr genossen»

Fabio Quartararo pfefferte seine Yamaha im letzten MotoGP-Sprint des Jahres nach einer genialen ersten Runde mit Wucht ins Kiesbett und sprach danach über die Nachteile mit seinem Bike und das gute Gefühl in Valencia.

Fabio Quartararo holte sich am Samstag im Sprintrennen von Valencia statt Punkte lediglich blaue Flecken. Der MotoGP-Weltmeister aus dem Jahr 2021 kämpfte im Rennen über die kurze Distanz auf dem Circuit Ricardo Tormo um einen Top-5-Platz, eher er in Runde 5 ins Kiesbett rodelte.

«Es ist alles gut», gab der Franzose Entwarnung, der zum Zeitpunkt des Crashes mit Bagnaia um Platz 5 kämpfte. «Ich habe diese vier Runden mehr genossen als alle anderen Sprintrennen in der laufenden Saison. Ich hatte einen guten Start, ich fühlte mich gut. Ich hoffe, dass wir am Sonntag nochmals so ein Gefühl aufbauen können. Vielleicht schaffen wir es in die Top-5 oder noch besser.»

In der WM-Tabelle büßte Quartararo P9 an Alex Márquez ein. «Man sieht, dass wir bei der Musik sind. Das Problem ist das Qualifying und auch die Beschleunigung», unterstrich der Yamaha-Werksfahrer. «So wie heute können wir leider nicht immer losfahren. Es kostet dann immer Positionen. Aber heute war es ein positiver Tag. Bezzecchi hat mich überholt und ich konnte ihn nochmals überholen. Ich habe mich großartig gefühlt und ich hoffe, auch morgen.»

Dann gestand «El Diablo» noch mit einem Grinsen: «Ich habe den Sturz fast erwartet. Ich habe das Bike von der ersten Kurve an überfahren. Ich war von Kurve 1 an am Limit. Ich war aber noch nie von P15 in einer Runde auf P6. Ich wollte das heimbringen und ich fühlte, dass ich viel schneller als Pecco war. Es war aber wirklich schwer, sauber zu überholen. Ich habe jetzt am Sonntag nichts zu verlieren, es hängt viel vom Start ab und ich hoffe, wir schaffen ein gutes Ergebnis. Die Art, wie ich heute gefahren bin, war super. Auch wenn ich nicht um den Sieg kämpfe, kann niemand sagen, dass ich nicht kämpfe. Pecco war vor mir und Bezzecchi hatte ich am Hinterrad.»

Zum Sonntag und der bevorstehenden Titelentscheidung meinte Fabio: «Ich mache mir da keine Gedanken, was den Kampf um den WM-Titel betrifft. Wichtig ist, dass wir auf uns schauen. Es interessiert mich nicht, ob Pecco oder Jorge gewinnt.»

Zur Arbeit bei Yamaha sagt er: «Die Einstellung ändert sich schon bei Yamaha. Wie lange es dauern wird, weiß ich nicht. Ich erwarte auch nicht, dass wir schon 2024 um den Titel kämpfen werden. Ich muss da objektiv sein – wenn man sieht, woher wir kommen. Aber ich glaube, wir können viel näher dran sein. Ich sehe genau, wo wir Boden einbüßen, aber es ist schwer für die Ingenieure, das umzusetzen.»

Ergebnis MotoGP-Sprint, Valencia (25.11.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:38,827 min

2. Binder, KTM, + 0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,122

4. Viñales, Aprilia, + 3,106

5. Bagnaia, Ducati, + 4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7. Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8. Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9. Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12. Miller, KTM, + 8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14. Pol Espargaró, KTM, + 12,453

15. Bastianini, Ducati, + 12,599

16. Nakagami, Honda, + 13,787

17. Marini*, Ducati, + 13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19. Rins, Honda, + 20,378

20. Savadori, Aprilia, + 25,017

– Quartararo, Yamaha, 9 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe (Reifendruck-Vergehen)

MotoGP-WM-Stand nach 38 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 442 Punkte. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 675 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 633 Punkte (Weltmeister). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.