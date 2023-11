Brad Binder (KTM): «Jorge war ein wenig zu schnell»

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder hezte der Ducati-Armada im Sprint von Valencia gehörig ein. Dabei hatte er im Sprint ein neues Karbon-Chassis nach einem Sturz zweigeteilt.

Zwei Siege und fünf zweite Plätze hat Brad Binder bei den 18 Sprint-Rennen in diesem Jahr schon erkämpft, immer wieder ist der kampfstarke Südafrikaner als einziger Ducati-Gegner in der Lage, die Armada aus Borgo Panigale zu sprengen. Deutlich war immer wieder zu sehen, dass die Ducati beim Beschleunigen mehr «edge grip» haben, doch der Red Bull-KTM-Werkspilot lässt den Kopf nicht hängen du hadert nicht mit dem Schicksal. Was muss passieren, damit er morgen gewinnen kann? «Fucking try harder», nahm sich der großartige Kämpfer vor. Das heisst in druckfähigem Deutsch: «Ich muss mir mehr Mühe geben.»

«Ja, das war heute ein ziemlich anständiger Tag», stellte Brad fest. «Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe einen wirklich guten ersten Run hingekriegt. Aber im zweiter Run hat sich der Vorderreifen nicht mehr so gut angefühlt. ich glaube, ich habe das Beste aus ihm bereits im ersten Exit rausgekitzelt. Ich habe dann beim Crash mein Motorrad zweigeteilt und zerstört. Das war nicht ideal.»

«Aber am Nachmittag im Sprint war wieder alles okay. Doch das war trotzdem ein chaotischer Tag, denn beim Hinrollen zum Startplatz habe ich beim Bremsen das Vorderrad blockiert, ich bin fast wieder gepurzelt, das hat meinen Start etwas durcheinandergebracht. Aber nachher ist es besser geworden. Ich bin froh, dass ich den Podestplatz geschafft habe.»

Hat Brad bei den Fights gegen Jorge und Pecco besonders aufgepasst? «Ehrlich gesagt, ich habe ich beim Anbremsen der Kurve 2 selbst ausgebremst. So habe ich die Positionen, die ich gewonnen habe, wieder verloren. Jorge hat dann Pecco in der Kurve 11 überholt, beide wurden rausgetragen, ich habe mich dafür herzlich bedankt. Dann habe ich mich ins Zeug gelegt und versucht, Maverick einzuholen. Ich habe zwei Runden gebraucht, um ihn zu überholen. Doch als ich vorbei war, habe ich ordentlich Gas gegeben, in Kurve 11 wäre ich beinahe runtergeflogen, als ich über die Kerbs gebraust bin. Am Ende bin ich Zweiter geworden. Ja, ein relativ guter Tag.»

Brad Binder nahm keine Rücksicht auf die WM-Situation von Jorge Martin. «Ich hatte keine andere Absicht, als ihn einzufangen. Aber er war ein bisschen zu schnell. Shit happen’s. Und an die WM-Situation von Jorge und Pecco denke ich nur, wenn mich die Journalisten dazu befragen…»