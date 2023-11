CryptoDATA-RNF-Aprilia: Razlan Razali entmachtet

Die Turbulenzen das malaysisch-rumänischen CryptoDATA-RNF-Aprilia-Teams lassen sich nicht schönreden. Es steht vor dem Zusammenbruch. Wird Sito Pons der neue starke Mann mit neuen Geldgebern?

Das CryptoDATA-RNF-Aprilia-Team, an dem die Geldgeber Ovidiu Toma und Bogdan Mărunţiş 60 Prozent besitzen, nahm am Samstagabend in einer Pressemitteilung erstmals offiziell zu den Übernahmegerüchten durch einen amerikanischen Investor und die finanziellen Ungereimtheiten Stellung, die sich in der letzten Zeit um den Rennstall gerankt haben, der zu 40 Prozent dem malaysischen Teamprinzipal Razlan Razali gehört.

«Das CryptoDATA RNF MotoGP Team hat einen Vertrag für die Teilnahme an der MotoGP-WM bis Ende 2026, der vom Sepang Racing Team übernommen wurde», hielt das Presse Release fest. «Dieser Vertrag beinhaltet sehr klare Bedingungen und Laufzeiten. Bisher wurden wir nicht informiert, dass wir gegen unsere vertraglichen Verpflichtungen verstoßen haben. Wir wurden auch nicht über eine Auflösung des Vertrags informiert. Dazu hat RNF einen gültigen Vertrag mit Aprilia, auch dieser Vertrag wurde nicht gekündigt.»

Das Team versichert auch, die Spekulationen, man habe Schulden bei Aprilia, seien falsch, es gehe auch nicht um angeblich qualitativ mangelhafte Teile von Aprilia. RNF habe keine Schulden bei Aprilia. Das Team habe auch zusätzliche Mechaniker engagiert und die zusätzlichen Kosten übernommen.

Es sei aber richtig, dass RNF ein Angebot für die beiden Startplätze bekommen hat. Das Angebot ist aber vor zwei Wochen im Dorna-Büro in Madrid abgelehnt worden. Seiter haben keine weiteren Verhandlungen stattgefunden, sagen die RNF-Teameigentümer.

Die CryptoDATA RNF MotoGP Team-Betreiber versichern, es gäbe keine unbezahlten Rechnungen und keinen Streit mit den Lieferanten, alle Aktivitäten werden so ausgeführt, wie sie im Business Plan vorgesehen waren und wie es die Verträge mit den Lieferanten vorsehen.

Das RNF Team befindet sich zu 60 Prozent im Eigentum der CDT SPORTS AND MEDIA SRL, die restlichen 40 Prozent gehören Razlan Razali.

Die Rennfirma RNF Racing Ltd. wird momentan durch eine interne Revision durch den Mehrheitseigentümer CDT geprüft.

Es wird angekündigt, dass es im Management des RNF-Teams zu Veränderungen kommen wird. Nach dem Ende der Revision soll ein Optimierungsprozess beim Personal in Gang gebracht werden, um die Performance des Rennstalls zu stärken.

Seit dem gestrigen Freitag steht fest, dass Razlan Razali nicht mehr für das RNF-Team-Management verantwortlich sein wird. Die Rumänen Ovidiu Toma und Bogdan Mărunţiş beteuern, dass diese Entscheidung bereits vor einem Monat getroffen worden sei, weil die Anteilseigner mit der schlechten Performance des Teams und den finanziellen Entscheidungen nicht einverstanden gewesen seien.

Aber es wird auch kolportiert, CryptoDATA stehe bei der Dorna in der Kreide, weil die Beträge für die Namensrechte beim Österreich-GP bisher nicht vollständig bezahlt worden seien. Bestätigt wurden diese Gerüchte bisher nicht.

Die Dorna-Manager Carmelo und Carlos Ezpeleta haben inzwischen die Anfrage eines amerikanischen Investors vorliegen, der auch schon in der NASCAR beschäftigt war und jetzt das RNF-Team übernehmen möchte. Sito Pons, der sein Moto2-Team jetzt an MTHelmets MSi-Teambesitzer Teo Martín abgegeben hat, soll als Berater an Bord sein.

Pons war Ende August noch bei RNF als «Chief Revenue Officer» vorgestellt worden, er sollte sich für die Mannschaft von Razali und der beiden Rumänen Ovidiu Toma und Bogdan Mărunţiş um die Sponsorensuche kümmern. Doch bereits bei den Übersee-Rennen im Oktober war durchgesickert, dass sich Pons von dieser Position längst wieder verabschiedet hat.

Paulo Oliveira, Vater und Manager des verletzten RNF-Aprilia-Piloten Miguel Oliveira, befindet sich ebenfalls in Valencia, um Gespräche über die Zukunft zu führen – mit Aprilia, RNF und CryptoDATA.