Fabio Di Giannantonio (6.): «Bagnaia? Zu riskant»

Der italienische Gresini-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio sicherte sich im MotoGP-Sprint von Valencia Rang 6 und vermied es trotz überlegenem Speed, WM-Leader Pecco Bagnaia anzugreifen.

Fabio Di Giannantonio holte im letzten Sprint der MotoGP-Saison Rang 6. Der Italiener kämpfte sich über die 13-Runden-Distanz auf dem Circuit Ricardo Tormo von Startplatz 11 schnell nach vorne und kroch Pecco Bagnaia in der zweiten Rennhälfte mehrfach unter das Heck – eine Attacke wagte «Diggia» jedoch nicht.

«Ich hatte einen großartigen Speed», schilderte der Katar-Sieger. «Das Ziel war heute, ein Podium zu schaffen, und ich habe es auch wirklich versucht. Aber wenn man da ist – ich habe es definitiv versucht, aber ich hätte dafür zu viel riskieren müssen. Klar hat jeder gesehen, dass ich ein Manöver probieren kann. Am Ende muss ich das Maximum für das Team und für mich machen.»

«In einem längeren Rennen wäre es einfacher möglich gewesen, Pecco zu überholen. Ich habe gesehen, dass er nachlässt. Aber in diesem Rennen über die halbe Distanz war es zu riskant», bekräftigte Di Giannantonio. «Ich hatte Probleme bei der Beschleunigung aus den Kurven heraus, ich habe da sehr viel an Boden verloren. Das konnte man auch aus dem Helikopter immer beobachten. Dadurch musste ich jede Runde im Infield wieder aufholen. Wenn man die Runde nur aufholen muss, kann man nicht überholen.»

Dann beschrieb der Römer noch: «Ich bin echt sauer, weil wir am Vormittag im Qualifying ein Problem am Vorderrad bekommen haben und langsamer waren als am Freitag. Ich musste daher von weiter hinten losfahren. Natürlich geht dann auch die Temperatur im Reifen hoch, wenn man einem Fahrer hinterher fährt.»

Die Probleme im Q2 schilderte Fabio so: «Ich hatte massive Vibrationen, das Bike war fast unfahrbar. Ich konnte es in den Kurven kaum steuern. Ich bin sauer, denn ein Podium war in Reichweite. Wir hatten keinen anderen Reifen, den wir hätten nehmen können, nur eine andere Mischung, aber damit waren wir einfach nicht schnell. Wenn nicht alles zu 100 Prozent stimmt, kann man hier in der MotoGP nicht schnell sein.»

Zu seiner Zukunft hüllt sich der 25-jährige Italiener weiter in Schweigen: «Sicher werden wir morgen nach dem Rennen etwas wissen. Wie ihr wisst, rede ich darüber das Wochenende über nicht so gerne. Ich bin jetzt super-fokussiert auf den Sonntag.»

Ergebnis MotoGP-Sprint, Valencia (25.11.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:38,827 min

2. Binder, KTM, + 0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,122

4. Viñales, Aprilia, + 3,106

5. Bagnaia, Ducati, + 4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7. Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8. Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9. Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12. Miller, KTM, + 8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14. Pol Espargaró, KTM, + 12,453

15. Bastianini, Ducati, + 12,599

16. Nakagami, Honda, + 13,787

17. Marini*, Ducati, + 13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19. Rins, Honda, + 20,378

20. Savadori, Aprilia, + 25,017

– Quartararo, Yamaha, 9 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe (Reifendruck-Vergehen)

MotoGP-WM-Stand nach 38 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 442 Punkte. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 675 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 633 Punkte (Weltmeister). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.