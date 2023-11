Pit Beirer: «Binder hat uns den Hintern gerettet»

Statt es möglichen Doppelsiegs erbeutete die Red Bull-KTM-Mannschaft beim Finale in Valencia nur den vierten Platz durch Brad Binder. Pit Beirer zog das Resümee des Wochenendes.

In der Repsol-Honda-Box herrschte während des 27-Runden-MotoGP-Rennens eine angespannte Stimmung, als Binder vor Miller führte und der erste Doppelsieg in der siebenjährigen MotoGP-Geschichte der Österreicher in Reichweite lag. Noch dazu hier in Valencia, wo Pol Espargaró mit dem dritten Platz im Regenrennen 2018 mit Rang 3 den ersten Podestplatz der KTM RC16 bewerkstelligt hat.

Doch dann verbremste sich Brad Binder in Runde 13, er musste sich in die Long-Lap-Spur retten und Jack Miller die Führung überlassen., Binder fiel auf Platz 6 hinter Miller, Bagnaia, Zarco, Viñales und Alex Márquez zurück und fädelte sich vor «Diggia» wieder ein.

Sein Crew-Chief Andres Madrid hatte ihm nach Platz 2 im Sprint am Samstag eingeschärft, er habe am Sonntag nichts zu verlieren, er solle sich mit einem zweiten Platz am besten gar nicht mehr in der Box blicken lassen. Und natürlich war diese Strategie nicht ganz ernst gemeint…

Aber KTM hätte ja eventuell von einem Geplänkel der Titelanwärter bei Ducati profitieren können.

Tatsächlich setzte sich Binder sofort wieder in Marsch Richtung Top-3, doch er schnappte sich Alex Márquez in übereifriger Manier und bekam prompt eine «drop one position»-Strafe angezeigt, also liess er Viñales vorbei, nachdem er den Aprilia-Fahrer ausgetrickst hatte.

Dich in Runde 19 der Schock in der KTM-Box: Binder schmiss den ersten Platz in Turn 11 weg.

Da Di Giannantonio am Schluss gewaltig aufdrehte, musste sich Brad Binder mit Platz 4 zufriedengeben. Trotzdem wurde er für seinen spektakulären Aufritt in der Box mit tosendem Applaus empfangen, obwohl er seit Spielberg im August 2021 nicht mehr gewonnen hat und KTM in der «premier class» seit 2. Oktober 2022 (Miguel Oliveira in Buriram) sieglos ist.

SPEEDWEEK.com traf in der Red Bull-KTM Box während der Auslaufrunde einen ganz und gar nicht enttäuschten KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer an. «Ja, für unseren Geschmack war dieser Rennen ein bisschen zu abwechslungsreich», seufzte er. «Wir waren eigentlich an diesem Wochenende so glücklich, weil die erhoffte Performance voll da war und wir mit beiden Fahrern um die Spitze kämpfen konnten. Der Sieg war greifbar, aber wenn du solche Matchbälle bekommst und ein Doppelsieg möglich ist, ist zwar ein vierter Platz zu wenig. Aber wichtig ist, dass alle gesund heimgekommen sind. Jetzt heisst es durchschnaufen und nächstes Jahr neu anzugreifen.»

KTM wird alles zu, um die unfassbare Überlegenheit von Ducati (17 Pole-Positions, 16 Siege am Sonntag in 20 Rennen) nächstes Jahr spürbar abzuschwächen.

«Ducati setzt in unserem Sport gerade die ‘benchmark’. Aber jammern nützt nichts. Heimgehen, arbeiten, besser werden – das ist die Devise.»

Jack Miller verpasste die Chance auf ein versöhnliches Saisonende durch den Crash in Turn 11. «Fahrerisch hätte er es draufgehabt und vielleicht auch verdient, den Sieg zu holen. Aber in der MotoGP ist es ein schmaler Crash zwischen Performance und Crash. Dafür hat uns Brad wie so oft n diesem Jahr den Hintern gerettet. Es ist großartig, was er Wochenende für Wochenende leistet.»