Marco Bezzecchi (Ducati): »Valencia-Test ist shit»

VR46-Academy-Schüler Marco Bezzecchi war beim offiziellen MotoGP-Test in Valencia mit der Ducati GP23 am Dienstag schnellster Ducati-Fahrer. Der Italiener sprach offen über Pecco Bagnaia und Desmo-Neuling Marc Márquez.

Marco Bezzecchi fuhr mit nur 0,093 Sekunden Rückstand auf Maverick Viñales (Aprilia) am Dienstag in Valencia beim MotoGP-Wintertest die drittschnellste Zeit des Tages. Mit Fabio Di Giannantonio hat Bezzecchi nun einen unerwarteten neuen Teamkollegen und Landsmann an seiner Seite.

Die GP23 Desmosedici brachte «Bez» zu Beginn Schwierigkeiten: «Am Anfang war das Set-up nicht ideal für dieses Bike. Aber zum Glück haben wir einige Änderungen vorgenommen. Matteo und das Team haben mir es dann ermöglicht besser zu fahren. Es war dann ein guter Tag.»

«Der Motor unter scheidet sich von der GP22-Version. Er ist sehr schnell. Aber die Gasannahme in der ersten Phase ist anders.» Auf Nachfrage sagte er: «Ich bin mir nicht sicher, ob es besser ist – dafür hatte ich zu wenig Zeit am Motorrad. Aber es ist anders, das ist sicher!»

«Das größte Problem war nicht der Motor. Ich musste mich an die Charakteristik gewöhnen, was die Umstellung am Kurveneingang auf der Bremse betrifft. Ich hatte etwas Probleme, das Vertrauen am Kurveneingang wie mit dem alten Bike zu finden. Schritt für Schritt habe ich mich angepasst und viele Dinge verstanden, noch bin ich aber nicht zufrieden. Aber es ist erst der erste halbe Testtag mit der GP23; mehr war nicht möglich wegen der kühlen Temperaturen.»

Immerhin schnitt Bezzecchi als bester Ducati-Fahrer ab. «Ah okay! Ja, das ist gut – aber es heißt nichts! Der Valencia-Test ist eigentlich Scheiße!»

Ist die Ducati GP23 aus Bezzecchis Sicht für Pecco Bagnaia gebaut worden? «Ich weiß es nicht, ob das Bike für Pecco gebaut wurde – auch er hatte zu Beginn die gleichen Probleme. Ich denke nicht, dass es wurde für Pecco gebaut worden ist, es sollte einfach ein schnelles Bike sein. Jede neue Sache muss man erst mal verstehen.»

Bezzecchi grübelte weiter: «Eine Änderung ist, auch wenn sie positiv ist, immer eine Umstellung, vor allem wenn man ein Jahr lang Automatismen gesammelt hat. Pecco war damit definitiv sehr schnell am Ende und er ist das Bike wunderbar gefahren, auch Jorge. Auch wenn sie verschiedene Fahrstile habe, konnten sie sich beide adaptieren. Ich hoffe, dass ich mich auch rechtzeitig anpassen kann.»

Zum konkreten Unterschied zur GP22 stellte «Bez» fest: «Es ist die Art, wie man die Bremse betätigt und dann hält – das ist der Unterschied.»

Zur Performance von Marc Marquez auf der Gresini-Ducati sagt Bezzecchi. «Jeder weiß, dass Marc schnell ist. Ich habe das erwartet und war nicht überrascht. Niemand war überrascht. Das Bike ist konkurrenzfähig. Wir wissen, dass Marc schnell ist. Niemand kann sagen, dass er in dieser Meisterschaft nicht ein schneller Fahrer ist. Ich bin ihm gefolgt, weil er langsamer wurde und dann nicht rausgefahren ist. Aber er ist sehr gut gefahren, ich habe ihn einige Male gesehen.»

Dann betonte der WM-Dritte und dreifache Saisonsieger: «Ich bin am Dienstag immer alleine gefahren, den ganzen Tag eigentlich. Es war aber nicht, weil ich es so wollte, sondern weil ich keinen Fahrer gefunden habe. Und ich habe viele Aero-Änderungen auf den Bildschirmen gesehen...»

Ergebnisse Valencia-Test (28. November):

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23. Savadori, Aprilia, + 3,431