Takaaki Nakagami: «Der erste Eindruck ist gut»

Takaaki Nakagami beendete den Valencia-Test auf Position 21. Dennoch fiel die Test-Bilanz des Japaners aus dem LCR Honda Idemitsu Teams positiv aus. «Ich wollte in den letzten Minuten keinen Fehler machen», beteuerte er.

Am Dienstag hatten Takaaki Nakagami und sein LCR Honda Team ein umfangreiches Testprogramm abzuarbeiten und entsprechend viel gab es für den Japaner zu tun. Dass er am Ende nur den 21. Platz auf der Zeitenliste belegte, war kein grosser Grund zur Sorge, wie der 31-Jährige hinterher berichtete.

«Ich konnte die neueste Spezifikation erst ganz zum Ende der Session testen und drehte damit nur ein paar Runden. Der erste Eindruck ist gut, die Motor-Charakteristik und der Grip waren eine Verbesserung und das Bike ist auch sehr leicht und deshalb wendiger», schilderte Nakagami.

Der diesjährige WM-Achtzehnte betonte daraufhin auch: «Ich übernahm die Sitzposition von Zarco, der leider im letzten Moment noch in der vierten Kurve gestürzt ist. Deshalb wurde es dann spät, bis alles wieder repariert war.»

«Ich wollte in den letzten Minuten keinen Fehler machen und mir erst einmal einen ersten Eindruck vom Bike verschaffen, und der war wie gesagt wirklich gut», fügte der LCR-Honda-Pilot an, relativierte aber auch: «Beim nächsten Test in Sepang werden wir andere Teile und einen anderen Motor haben, also müssen wir abwarten. Aber ich habe ein gewisses Potenzial spüren können.»

Ergebnis Valencia-Test (28. November):

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23. Savadori, Aprilia, + 3,431