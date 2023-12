Marc Márquez: Wie fällt sein Urteil zum Sprint aus?

«Einige Fahrer möchten die Sprints künftig nur bei der Hälfte der Grand Prix haben», verriet Marc Márquez. Und wie fällt sein persönliches Fazit zu den kurzen Rennen aus?

Marc Márquez bescherte dem Repsol-Honda-Team bei seiner Abschiedsvorstellung in Valencia nach elf grossteils glorreichen Jahren am Samstag im Sprint in Valencia noch den letzten Podestplatz, ehe er am Sonntag nach der Kollision mit Titelkandidat Jorge Martin wuchtig abflog.

Marc Márquez verbesserte sich im letzten Viertel der Saison in der Fahrer-WM immerhin vom 16. auf den 14. Rang. Diese Bilanz muss trotzdem als unterirdisch bezeichnet werden, weil der 59-malige MotoGP-Sieger gesund in die Saison startete und fest davon überzeugt war, 2023 endlich wieder um den WM-Titel fighten zu können. Entsprechend entwickelte sich seine Risikofreudigkeit beim Auftakt in Portimão (24./25. März), wo er Lokalmatador Miguel Oliveira im Kampf um Platz 3 abräumte und Jorge Martin in eine Umlaufbahn schickte.

Die Jahresbilanz des Honda-Werkspiloten nach 20 Events sieht erschreckend aus. Márquez schaffte erst am 20. August in Spielberg seine ersten Punkte in einem Sonntagsrennen! Er kassierte bei den Volldistanz-Events nach zahlreichen Stürzen und «no shows» insgesamt nur 58 WM-Punkte, bei den Sprints aber 38, obwohl dort der Sieg nur 12 Punkte einbringt, 9 Zähler gibt es für Rang 2 und 7 für Rang 3.

Die Honda-Manager muss das nackte Grauen packen, wenn sie einen Blick auf die Gesamtwertung werfen: Marc landete mit 96 Punkten auf Rang 14; auf Weltmeister Pecco Bagnaia (467 Punkte!) verlor er nicht weniger als 371 Punkte.

Wie fällt das Fazit von Marc Márquez nach der ersten Saison mit 19 Sprint Races (Australien wurde abgesagt) aus? Waren sie ein Erfolg? Oder müssen Änderungen gemacht werden? Immerhin war der Valencia-GP am Samstag erstmals ausverkauft.

Márquez: «Die Sprints sind gut für die Show. Es sieht so aus, als seien die Sprint Races attraktiver als das Hauptrennen am Sonntag. Denn nach meinem Geschmack sind die ‘main races’ zu lang. Bei Rennmitte passieren immer wieder Runden, in denen sich gar nichts abspielt. In dieser Hinsicht sind die Sprints abwechslungsreicher. Aber den Fahrern wird zu viel abverlangt. Nächstes Jahr sind 22 Sprints geplant. Deshalb haben einige Fahrer vorgeschlagen, man solle die Sprints nur bei der Hälfte der Grand Prix durchführen. Aber es sieht ganz so aus, als würde das aktuelle Konzept auch 2024 beibehalten.»