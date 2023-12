Nur noch heute: Vorverkaufspreise für Spielberg 2024

Im August gibt es Brad Binder und Co. in Spielberg wieder aus nächster Nähe zu sehen

MotoGP-Fans, die sich noch kein Ticket für den Motorrad Grand Prix von Österreich 2024 von 16. bis 18. August gesichert haben, sollten vor Neujahr noch schnell zuschlagen.

Seit 2016 hat der Österreich-GP auf dem Red Bull Ring seinen Stammplatz im Sommer. 173.017 Zuschauer sorgten im vergangenen August im Herzen der Steiermark für ausgelassene Stimmung und eine Traumkulisse.

Von 16. bis 18. August 2024 sind die MotoGP-Stars wieder in Spielberg zu Gast. Neben der doppelten Renn-Action mit Sprint am Samstag und GP-Rennen am Sonntag sorgen zahlreiche Side Event-Highlights mit Motorsport-Entertainment und Konzerten in der «MotoGP Bike City» wie gewohnt für ein Fest der Extraklasse. Dazu gehören natürlich auch Gelegenheiten, die Zweirad-Stars persönlich zu treffen, Erinnerungsfotos zu schießen und sich Autogramme zu holen.

Aufgepasst: Die Vorverkaufsangebote laufen am heutigen 31. Dezember 2023 aus!

Tickets und alle weiteren Infos rund um den Motorrad Grand Prix von Österreich 2024 gibt es unter www.redbullring.com.