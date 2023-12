GASGAS: Mit Karbonchassis, zwei Topfahrern & Red Bull

So trat Miguel Oliveira 2019 im Red Bull-KTM-Tech3-Team an

Nach drei teilweise enttäuschenden MotoGP-Jahren stehen die Zeichen beim Tech3-MotoGP-Team wieder auf Erfolg. Dank der rosigen Aussichten ist erstmals seit 2020 auch Red Bull wieder als Teamsponsor an Bord.

Beim GASGAS-Tech3-Team reissen die erfreulichen Nachrichten in der Weihnachtszeit nicht ab. Zuerst platzierte die Pierer Mobility AG den begnadeten Spanier Pedro Acosta im Team von Hervé Poncharal, dann wurde vom Werk in Österreich die Ausstattung mit den neuesten Karbon-Chassis für beide Fahrer 2024 zugesichert.

Und jetzt wurde von verlässlichen Quellen in Österreich noch bestätigt: Auf den MotoGP-Bikes des GASGAS Factory Tech3-Teams wird nach einer dreijährigen Unterbrechung wieder Werbung für den Energy-Drink-Hersteller zu sehen sein.

Das Tech3-Team von Hervé Poncharal bildete in der «premier class» (500 ccm, ab 2002 MotoGP) ab 2001 nicht weniger als 18 Jahre lang das Yamaha-Satellitenteam und wechselte für 2019 zu KTM. Miguel Oliveira und Syharin warben 2019 für Red Bull, und zwar im Design des Scuderia-Rosso-Formel-1-Teams. 2020 kamen im Tech3-Team die Drinks aus der Organics-Reihe inklusive Red Bull Cola zur Geltung.

Miguel Oliveira gelang, was bei Tech3 in 18 Yamaha-Jahren kein Fahrer geschafft hatte: Er bescherte Hervé Poncharal 2020 in Spielberg und Portimão die ersten beiden MotoGP-Siege in der bewegten Teamgeschichte.

Nicht zuletzt weil die Fahrerpaarung 2021 mit Petrucci und Lecuona für Sponsor Red Bull nicht attraktiv genug wirkte, zog sich der Getränkekonzern beim Tech3-MotoGP-Team zurück, blieb aber als Personal Sponsor in den letzten zwei Jahren bei beiden MotoGP-Piloten dabei.

In der Moto3-Klasse blieb der Getränkehersteller aus Fuschl bei Salzburg bei Tech3 auch nach 2020 immer als Hauptsponsor an Bord. Dani Holgado kämpfte auf der Red Bull-Tech3-KTM 2023 um den Moto3-Weltmeistertitel, er lag teilweise mit 41 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

«Get on the Gas», lautet der Slogan bei GASGAS.

Nach zwei problematischen Jahren mit den zwei Rookies Remy Gardner und Raúl Fernández in der Saison 2022 und Bikes mit phasenweise mangelnder Konkurrenzfähigkeit sowie dem Verletzungspech von Teamleader Pol Espargaró beim Autakt in Portugal 2023 geht die GASGAS-Mannschaft 2024 mit schlagkräftigeren Motorrädern und vielversprechenden Piloten an den Start.

Denn mit Augusto Fernández und Pedro Acosta bilden die Moto2-Weltmeister der letzten zwei Jahre das neue Fahreraufgebot. Fernández hat in seiner respektablen Rookie-Saison 2023 bereits mit einem vierten Platz in Le Mans geglänzt.

Die MotoGP-Fahrerduos von Tech3 seit 2019

2019: Miguel Oliveira, Hafizh Syahrin (KTM)

2020: Miguel Oliveira, Iker Lecuona (KTM)

2021: Danilo Petrucci, Iker Lecuona (KTM)

2022: Remy Gardner, Raúl Fernández (KTM)

2023: Augusto Fernández, Pol Espargaró (GASGAS)

2024: Augusto Fernández, Pedro Acosta (GASGAS)

Red Bull wird in der kommenden Saison erstmals seit 2015 nicht auf den Repsol-Honda-Werksmaschinen werben, die Paarung Joan Mir und Luca Marini wirkte offenbar nach dem Abgang von Marc Márquez nicht attraktiv genug.

Auch auf den Ducati Desmosedici von Marc und Alex Márquez bei Gresini Racing wird Red Bull neben Estrella Galicia 0,0 nicht zu sehen sein. Das langjährige Personal Sponsorship (Helm, Dose, Trinkflasche) mit den Márquez-Brüdern wird allerdings im bisherigen Umfang fortgeführt.

Die Erfolge von Tech3* in der Klasse 500ccm/MotoGP:

(33 Podestplätze, darunter 2 Siege)

- Shinya Nakano (Sachsenring 2001 – 3.)

- Alex Barros (Le Mans 2003 – 3.)

- Marco Melandri (Montmeló 2004 – 3., Assen 2004 – 3.)

- Colin Edwards (Le Mans 2008 – 3., Assen 2008 – 3., Donington 2009 – 2., Silverstone 2011 – 3.)

- Ben Spies (Silverstone 2010 – 3., Indianapolis 2010 – 2.)

- Andrea Dovizioso (Montmeló 2012 – 3., Assen 2012 – 3., Sachsenring 2012 – 3., Mugello 2012 – 3., Indianapolis 2012 – 3., Aragón 2012 – 3.)

- Cal Crutchlow (Brünn 2012 – 3., Phillip Island 2012 – 3., Le Mans 2013 – 2., Sachsenring 2013 – 2., Mugello 2013 – 3., Assen 2013 – 3.)

- Bradley Smith (Phillip Island 2014 – 2., Misano 2015 – 2.)

- Jonas Folger (Sachsenring 2017 – 2.)

- Johann Zarco (Le Mans 2017 – 2., Sepang 2017 – 3., Valencia 2017 – 2., Las Termas/Argentinien 2018 – 2., Jerez 2018 – 2., Sepang 2018 – 3.)

- Miguel Oliveira (Spielberg 2020 – 1., Portimão 2020 – 1.)

*= 2001 bis 2018 mit Yamaha; 2019 bis 2022 mit KTM; ab 2023 mit GASGAS.