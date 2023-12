Paolo Bonora (Aprilia): «Ziele 2023 nicht erreicht»

Trotz eines historischen Doppelsiegs beim Catalunya-GP blieb Aprilia in der MotoGP-WM 2023 mit Aleix Espargaró und Maverick Viñales insgesamt hinter den Erwartungen zurück. Dieser Ansicht ist man auch in Noale.

2022 sammelte Aprilia insgesamt neun Podestplätze (6x Espargaró, 3x Viñales), darunter dank Kapitän Aleix Espargaró den ersten MotoGP-Sieg überhaupt in Termas de Río Hondo. Der spanische Routinier führte dadurch sogar die Fahrer-WM kurzzeitig an und mischte über weite Strecken der Saison im Titelkampf mit, ehe die Übersee-Tournee im Herbst einen Einbruch brachte und Aleix Espargaró mit seinem einzigen Ausfall des Jahres 2022 in Valencia noch den dritten WM-Rang an Enea Bastianini verlor.

Dennoch waren die Erwartungen für 2023 hoch. Zwar gelangen Espargaró in Silverstone und bei seinem Heimspiel in Barcelona zwei viel umjubelte Siege, im WM-Kampf spielte er dieses Jahr aber nie eine Rolle. Als WM-Sechster landete er mit total drei Podestplätzen in der Endabrechnung nur zwei Punkte vor seinem Teamkollegen Viñales (ebenfalls mit drei Podestplätzen in den GP-Rennen).

Paolo Bonora, Race Manager bei Aprilia Racing, hielt gegenüber motogp.com rückblickend offen fest: «Um ganz ehrlich zu sein, es war kein so gutes Jahr für uns – wahrscheinlich deshalb, weil wir mit zu hohen Erwartungen in die Saison gegangen waren. Die Ziele, die wir uns gesetzt hatten, haben wir nicht erreicht, trotz der guten Rennen in Barcelona und Silverstone.»

Eine große Schwachstelle ist bekannt: Die RS-GP funktioniert auf den Stop-and-Go-Strecken noch nicht gut genug. «Auf gewissen, speziellen Streckenlayouts sind wir so gut, beispielsweise auf den Layouts mit den schnellen Kurven wie in Barcelona oder Silverstone», schickte Bonora voraus. «Wir müssen das Motorrad aber für die harten Bremsphasen verbessern. Besonders dann, wenn man auf der Geraden einen hohen Speed erreicht, das Motorrad abbremsen muss, einlenken und danach so rasch wie möglich wieder aufrichten und beschleunigen muss. In der Situation müssen wir uns im Vergleich zu unseren Rivalen verbessern.»

Seinen Werksfahrern stellte Bonora ein gutes Zeugnis aus. «Aleix hat eine wunderbare erste Saisonhälfte und ein wunderbares Rennen in Barcelona gezeigt, genauso wie Maverick, und in Silverstone haben wir einen großartigen Sieg geholt», lobte er den 34-jährigen Routinier. «In der zweiten Saisonhälfte haben wir das Motorrad wahrscheinlich nicht richtig auf die neuen Bedingungen, die wir vorgefunden haben, eingestellt. Wir sind glücklich mit dem Fahrer, wir müssen aber viel konstanter und schneller sein, um ihm das Selbstvertrauen zu geben, das er braucht.»

Zu Viñales stellte Bonora nach seiner zweiten vollen Saison auf der RS-GP fest: «Er hat sich stark verbessert, Session für Session und Rennen für Rennen. Ihm gelingt es jetzt, bei den Starts konstanter zu sein – und es ist ja bekannt, dass es in der MotoGP Voraussetzung ist, in der ersten Kurve auf den vorderen Platzierungen zu liegen, um ein gutes Ergebnis zu erreichen. Seine Kommentare waren für Aprilia sehr hilfreich. Seine Fahrweise unterscheidet sich mit Sicherheit sehr stark von der von Aleix, wir wissen aber, wo Verbesserungen nötig sind.»

