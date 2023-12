Ducati feiert seine Champions mit Replika-Modellen

Ducati hat allen Grund zum Feiern, war 2023 doch die erfolgreichste Saison in der Geschichte des Herstellers aus Borgo Panigale. Die Italiener gewannen den Titel in der MotoGP-, Superbike- und Supersport-WM.

Um das zu feiern, mietete Ducati die rund fünf Kilometer vom Werk gelegene «Unipol Arena» in Casalecchio di Reno bei Bologna und lädt am Abend des 15. Dezember alle Fans unter dem Motto «Campioni in Festa» zum Fest für die Champions – darunter die Top-3 der MotoGP-WM, Weltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Jorge Martin (Prima Pramac Racing) und Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing).

Dazu gesellen sich Superbike-Weltmeister Álvaro Bautista und Supersport-Champion Nicolò Bulega. Ebenfalls auf der Bühne stand Ducati-Rennchef Gigi Dall’Igna.

Besonders in der MotoGP-WM war die Dominanz des italienischen Herstellers 2023 erdrückend – numerisch waren die acht Desmosedici-Fahrer der Konkurrenz klar überlegen, aber auch die Erfolgsbilanz spricht für sich und übertraf die bereits starke Vorsaison noch einmal.

In 20 Grands Prix errang Ducati 17 Siege in den Hauptrennen (darunter 13 Doppelsiege) durch sechs Fahrer. Beides sind Rekorde – noch nie gewann ein Hersteller in einer Saison in der «premier class» mehr, noch nie mit so vielen unterschiedlichen Fahrern (7x Bagnaia, 4x Martin, 3x Bezzecchi, 1x Zarco, 1x Di Giannantonio, 1x Bastianini).

Alle acht Fahrer aus der Ducati-Armada standen 2023 auf dem Podest, sammelten total 43 GP-Podestplätze über die volle Distanz und übertrafen damit den bisherigen Rekord von 39 Podestplätzen für Honda im Jahr 1997. Ganze acht Mal war es ein reines Ducati-Podium. Saisonübergreifend schaffte in mittlerweile 46 GP-Rennen in Folge mindestens ein Desmosedici-Pilot den Sprung aufs Podest.

Dazu kamen 16 Sprint-Erfolge (Martin 9x, Bagnaia 4x, Alex Márquez 2x, Bezzecchi 1x) und 17 Pole-Positions. Saisonübergreifend steht seit unglaublichen 60 Grands Prix in Serie zumindest eine Desmosedici in der ersten Startreihe.

Die Konstrukteurs-WM gewann Ducati zum vierten Mal in Folge und zum insgesamt fünften Mal. Erstmals holten die Italiener zwei Fahrer-Titel hintereinander: Pecco Bagnaia verteidigte dabei als erster Fahrer seit Mick Doohan 1998 die Startnummer 1 in der «premier class» erfolgreich. In der MotoGP-Ära war es vor ihm nur seinem Mentor Valentino Rossi und Marc Márquez gelungen, Titel in aufeinanderfolgenden Jahren zu holen.

«Den Ausdruck mit diesen Zahlen würde ich mir so ins Büro hängen», schmunzelte Gigi Dall'Igna bei der Pressekonferenz im Vorfeld der großen Party. «Vom einzigen Hersteller mit 'concessions' sind wir zum einzigen Hersteller ohne Zugeständnisse geworden», konnte er sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen.

Ducati hatte auch eine Überraschung vorbereitet: Zu Ehren der Weltmeister werden in diesem Jahr gleich fünf streng limitierte Replika-Modelle mit der Original-Unterschrift des jeweiligen Fahrers produziert:

111 V2 im diesjährigen Aruba.it-Design von Bulega

219 gelbe V4S, im Look von den Superbike-Meetings in Misano und Jerez zu Ehren des zweifachen SBK-Champions Bautista

72 schwarze V4S im Mooney-VR46-Design von Bezzecchi

189 V4S in den Prima-Pramac-Farben von MotoGP-Vizeweltmeister Martin

263 V4S mit der Nummer 1 von Bagnaia, wie bei Bautistas Replika in gelb

Die Erfolge von Ducati in der MotoGP-Saison 2023:

Pecco Bagnaia: 7 GP-Siege, 4 Sprint-Siege, total 15 GP-Podestplätze, 7 Pole-Positions.



Jorge Martin: 4 GP-Siege, 9 Sprint-Siege, total 8 GP-Podestplätze, 4 Pole-Positions.



Marco Bezzecchi: 3 GP-Siege, 1 Sprint-Sieg, total 7 GP-Podestplätze, 3 Pole-Positions.



Johann Zarco: 1 GP-Sieg, total 6 Podestplätze.



Fabio Di Giannantonio: 1 GP-Sieg, total 2 GP-Podestplätze.



Enea Bastianini: 1 GP-Sieg.



Alex Márquez: 2 Sprint-Siege, 2 GP-Podestplätze, 1 Pole-Position.



Luca Marini: 2 GP-Podestplätze, 2 Pole-Positions.

MotoGP-WM-Endstand 2023 nach 39 Rennen:

1. Bagnaia, 467 Punkte. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 700 Punkte. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 653 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.