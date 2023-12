Das neue MotoGP-Team: Was steckt hinter Trackhouse?

In den letzten drei Wochen hat das neue Trackhouse Racing Team viele Schlagzeilen gemacht. Aber was macht die Firma Trackhouse? CEO Justin Marks klärt auf.

Das neue Trackhouse Aprilia MotoGP Racing Team ist eine Tochterfirma der Trackhouse Entertainment Group, und CEO Justin Marks hat sich in der US-amerikanischen NASCAR-Serie als Rennfahrer und Teambesitzer einen Namen gemacht. Das Trackhouse NASCAR Racing Team ist in Concord, North Carolina, stationiert und wurde 2021 vom früheren Nationwide-Series-Rennsieger Justin Marks sowie dem Rapper Pitbull gegründet.

Justin Marks, dessen Vermögen sich auf 50 Millionen US-Dollar beläuft, will das Wachstum von Trackhouse sicherstellen und den Firmennamen zu einer globalen Marke ausbauen will. Deshalb verschaffte er sich 2023 beim Motorrad-GP von Österreich auf dem Red Bull Ring im August einen Eindruck von der MotoGP-Welt. Er hörte sich dort bei der Dorna um, unter welchen Umständen er eines Tages zwei MotoGP-Slots und ein Team übernehmen könne. Er sprach in der Steiermark mit verschiedenen Teamprinzipals und plante den Einstieg ursprünglich für 2025, griff aber dann im November 2023 rasch entschlossen zu, als das RNF-Aprilia-Team krachend auseinanderfiel.

Justin Marks möchte jetzt seinen Fahrern Miguel Oliveira und Raúl Fernández statt der geplanten RS-GP23 für die kommende Saison 2024-Werksmaschinen besorgen, wie sie auch Aleix Espargaró und Maverick Viñales fahren werden, die die WM 2024 unter den Top-7 beendet haben.

Die Trackhouse Entertainment Group ist in Nashville, Tennessee, zuhause. «Wir sind mit unserer NASCAR-Seite kommerziell sehr erfolgreich», berichtet Trackhouse-CEO Justin Marks (42). «Wir sind bei allen unseren Rennen komplett ausverkauft, und wir haben riesige Sponsorships mit Firmen wie Anheuser Busch, Coca Cola, Jockey, Chevrolet und so weiter. Wir sind da also auf einem guten Weg.»

«Dazu besitzen wir mittelständische Unternehmen in den Vereinigten Staaten, zum Beispiel Go-Kart-Pisten, große Vertriebskanäle, wir machen Investments für Medien-Inhalte, für Dokumentationen und ‘story telling’, und wir investieren in andere Rennsport-Meisterschaften in den USA. Wir besitzen zum Beispiel Anteile an einer Stockcar-Rennserie. Wir haben viele unterschiedliche Investments getätigt», erklärte Justin Marks im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Valencia (26.11.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 Runden in 40:48,525 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

– Alex Rins (E), Honda, 19 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 18 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), KTM, 9 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 5 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 5 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, erste Runde nicht beendet



*= 3-Sekunden-Strafe (Reifendruck-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Valencia (25.11.):

1. Martin, Ducati, 13 Runden in 19:38,827 min

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20. Savadori, Aprilia, +25,017

– Quartararo, Yamaha, 9 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe (Reifendruck-Vergehen)

MotoGP-WM-Endstand nach 39 Rennen:

1. Bagnaia, 467 Punkte. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 700 Punkte. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 653 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.