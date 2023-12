Morbidelli: Chance auf Sieg im Yamaha-Duell bestand

Als WM-13. und ohne Podestplatz verabschiedete sich Franco Morbidelli aus dem Yamaha-Werksteam. Welche positiven Aspekte er dennoch mitnimmt und was Fabio Quartararo in der zweiten Saisonhälfte besser gemacht hat.

Nach seinen drei MotoGP-Siegen und dem Vize-Titel auf der Petronas-Yamaha in der verkürzten Corona-Saison 2020 waren die Highlights für Franco Morbidelli als Yamaha-Werksfahrer dünn gesät. Dort hatte er im September 2021 die Nachfolge von Maverick Viñales angetreten, bei seinem Comeback nach einer Kreuzband- und Meniskus-OP. Selbst als die Nachwirkungen dieser Verletzungspause nachließen, blieben die Erfolge beim Italo-Brasilianer aus.

Zwei vierte Plätze bei speziellen Grip-Verhältnissen zum Beginn der diesjährigen Saison in Termas de Río Hondo waren das höchste der Gefühle für den 13. der WM-Tabelle 2023. «Es gab definitiv ein paar gute Rennen, wie Argentinien in diesem Jahr, und einige gute Aufholjagden nach schlechten Qualifyings, zum Beispiel in Sepang. Ich erinnere mich an viele Überholmanöver», suchte «Franky» bei seinem Yamaha-Abschied nach den Highlights aus den vergangenen paar Jahren.

Ein schwacher Trost: Die M1 war 2023 offensichtlich nicht konkurrenzfähig. Selbst Fabio Quartararo, 2021 noch Champion und 2022 Vizeweltmeister, hatte als WM-Zehnter große Schwierigkeiten. Yamaha erlebte am Ende die zweite sieglose Saison der MotoGP-Ära, zuvor war das nur 2003 passiert.

Zumindest in der ersten Hälfte dieser Saison war Morbidelli deutlich näher an seinem Teamkollegen dran als noch im Vorjahr. In die Sommerpause ging er nur mit sieben WM-Punkten weniger auf dem Konto. «Ja, in diesem Jahr hatte ich das Gefühl, dass ich eine Chance hatte, der beste Yamaha-Pilot zu sein», pflichtete der Moto2-Weltmeister von 2017 bei. «In der ersten Hälfte der Saison waren wir gut dabei, wir waren in diesem Kampf. In der zweiten Hälfe aber… Vielleicht lag es an der Bekanntgabe [seines Yamaha-Abschieds] oder vielleicht an ein paar anderen Dinge, die im Team passiert sind – und dazu hat Fabio einen großartigen Job gemacht, in der zweiten Hälfte der Saison war er praktisch makellos.»

«Wir hatten große Probleme, ins Q2 zu kommen – und er hat es immer geschafft, gerade noch am Freitag in die Top-10 zu kommen. Das hat dazu beigetragen, dass er eine höllisch gute zweite Saisonhälfte gezeigt hat», erläuterte Morbidelli, was aus seiner Sicht den Unterschied gemacht habe. «Uns ist es in der zweiten Saisonhälfte nicht gelungen, direkt ins Q2 einzuziehen, und darunter haben wir gelitten. Der Gap ist dadurch ein bisschen größer geworden, ich hatte aber definitiv das Gefühl, dass ich eine Chance hatte, und vor allem in Sachen Rennpace ist der Speed immer da.»

Etwaige Veränderungen am Motorrad hätten dabei weniger eine Rolle gespielt. «Nein. Ich glaube, die andere Seite hat einfach einen besseren Job gemacht», entgegnete der 29-Jährige und zollte damit der Boxenmannschaft von Quartararo Respekt. «In der ersten Saisonhälfte hatten sie genauso große Mühe wie wir, ins Q2 einzuziehen. In dieser ersten Hälfte ist es uns oftmals gelungen, Fabio im Qualifying hinter uns zu lassen. In der zweiten Hälfte dagegen war es schwieriger. Sie haben es also geschafft, einen Schritt zu machen – und wir nicht.»

«Wir sind vom Qualifying-Speed her so ziemlich an dem Punkt hängen geblieben. Von der Rennpace her haben wir dann einen großartigen Job gemacht. Wenn du aber von Startplatz 14 losfährst, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man einen Fabio auf Startplatz 7 noch einholt», weiß der künftige Pramac-Ducati-Pilot Morbidelli. «Man kann vielleicht näher herankommen, aber man wird ihn nicht mehr einholen.»

