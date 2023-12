Casey Stoner: Sturm demolierte Haus an der Gold Coast

Das Haus des Australiers Casey Stoner im Hinterland der berühmten Gold Coast im Bundesstaat Queensland ist durch den Weihnachtssturm, der die ganze Region verwüstet hat, übel zugerichtet worden.

Der MotoGP-Weltmeister von 2007 (auf Ducati) und 2011 (auf Repsol-Honda) hat die Bilder mit den Auswirkungen des Wirbelsturms in Upper Coomera auf seinen persönlichen Social Media-Kanälen publiziert.

«Ich bin nicht sicher, ob irgendjemand weiß, wie gefährlich der Wirbelsturm in gewissen Bereichen der Cold Coast letzte Nacht war», erklärte Stoner. «Die Bilder zeigen nicht das wahre Ausmaß der Beschädigungen. Wenn es jemanden gibt, der eine helfende Hand anbieten kann, wäre das sehr nützlich. Ich weiß, dass viele Menschen ihre Häuser verloren haben. Es wird sehr viel Hilfe gebraucht.»

Stoner sagte, er könne von Glück reden, da seine Familie mit Frau Adriana und den zwei Töchtern Alessandra und Caleya in Sicherheit seien, auch wenn sein Gründstück und sein Haus durch den Sturm riesige Schäden davongetragen hat.

Stoner und Adriana haben das 46.000 Quadratmeter große Grundstück, das auch Stallungen für die Pferde beinhaltet, im Jahr 2016 in der Upper Coomera’s Kriedeman Road für 2,7 Millionen Aussie-Dollar gekauft.

Das zweistöckige Gebäude bietet ein Heimkino, ein Spielzimmer, einen Raum mit Theaterbühne, einen temperierten Weinkeller, einen Gäste-Pavillon, eine Hausmeisterwohnung, einen Fitnessraum mit Sauna und einen A$ 400,000 teuren Swimming Pool.

Der Sturm hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Insgesamt verlor in Queensland eine Person ihr Leben, bei 130.000 Haushalten fiel der Strom aus, und mehr als 985 Stromleitungen quer durch ganz Südost-Queensland wurden ruiniert.

Der pensionierte MotoGP-Fahrer teilte mit, seine Familie gehöre nicht zu den am schwersten betroffenen, während die Aufräumarbeiten der Bewohner an der Gold Coast in allen betroffenen Gebieten voranschreiten. Stoner musste aber einen Tag ohne Strom leben und sich mit einem imitierten Telefon-Service abfinden.

Chris Hemsworth, Bruder der Schauspiel-Kollegen Liam und Luke Hemsworth, kommentierte Stoners Social Media-Post mit der Bemerkung: «Sorry bro. Let me know if you guys need anything at all.»

Stoner und der australische Schauspielstar («Thor») kennen sich, weil Hemsworth nur wenige Kilometer von der GP-Rennstrecke Phillip Island aufgewachsen ist und dort mit Vater und seinen zweu Brüdern Stammgast beim Australien-GP ist. Stoner hat den Heim-GP sechsmal hintereinander gewonnen.