100-km-Rennen: Valentino Rossi lockt viele GP-Stars

Die neunte Auflage des Flattrack-Rennens «La 100 km dei Campioni» auf Valentino Rossis MotoRanch in Tavullia findet am 12. und 13. Januar statt. Die Teilnehmerliste ist hochkarätig besetzt.

In den vergangenen Jahren bildete das 100-km-Rennen der Champions meist Ende November oder Anfang Dezember den traditionellen Saisonausklang, in diesem Winter wählten die VR46-Verantwortlichen einen Termin im Januar: Am Freitag und Samstag dieser Woche geht es auf der berühmten Ranch in Tavullia wieder heiß her.

Gekämpft wird um die Ehre – und einen Schinkenpokal samt Wurstkette. Im Vorjahr schnappte das Duo Elia Bartolini und Lorenzo Baldassarri Hausherr Valentino Rossi und seinem Bruder Luca Marini den Sieg weg. «Vale» und Co. sinnen also auf Revanche, Vorjahressieger «Balda» wird dieses Mal allerdings fehlen, weil er mit Testarbeit im Hinblick auf seine Rückkehr in die Supersport-WM beschäftigt ist.

Die Teilnehmerliste ist dennoch hochkarätig besetzt – angeführt natürlich von den GP-Assen aus der VR46 Riders Academy. Neben Mentor Rossi und Marini dürfen auch MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli und Celestino Vietti nicht fehlen. Dazu gesellen sich Fabio Di Giannantonio als Neuzugang im Pertamina Enduro VR46 Racing Team und einige schnelle Gäste wie Augusto Fernández, Pedro Acosta, Manuel Gonzalez, Diogo Moreira oder Ivan Ortolá.

Aus der seriennahen Weltmeisterschaft sind unter anderen Danilo Petrucci, Michael Ruben Rinaldi und Remy Gardner dabei. Auch GASGAS-Enduro-Ass Andrea Verona lässt sich das Flattrack-Spektakel nicht entgehen.

Teilnehmerliste «La 100 km dei Campioni» 2024:

Valentino Rossi

Luca Marini

Pecco Bagnaia

Marco Bezzecchi

Fabio Di Giannantonio

Franco Morbidelli

Augusto Fernández

Pedro Acosta

Celestino Vietti

Filippo Farioli

Diogo Moreira

Matteo Bertelle

Xavier Artigas

Andrea Migno

Matteo Gabarrini

Sammy Halbert

Tito Rabat

Elia Bartolini

Mattia Casadei

Nicola Carraro

Alessandro Zaccone

Alberto Surra

Ivan Ortolá

Michael Ruben Rinaldi

Mattia Pasini

Jose Rueda

Manuel Gonzalez

Tatsuki Suzuki

Filippo Fuligni

Luca Ottaviani

Danilo Petrucci

Remy Gardner

Tom Neave

Tim Neave

Ferran Cardus

Lorenzo Gabellini

Marco Belli

Dennis Foggia

Andrea Verona

Thomas Chareyre

Andrea Mantovani