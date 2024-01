Rossis VR46 Riders Academy bekommt wieder Zuwachs

Bagnaia, Bezzecchi, Marini, Morbidelli und Co. haben ab sofort mit Matteo Gabbarini einen jungen Trainingspartner, den besonders der MotoGP-Weltmeister schon besser kennen sollte.

Seit Alberto Surra die VR46 Riders Academy am Ende der Saison 2022 nach nur einem Jahr wieder verlassen hatte, war kein neues Mitglied in die berühmte Talentschiede von Valentino Rossi aufgenommen worden.

Nun vermeldete die Truppe aus Tavullia jedoch: Matteo Gabarrini, der zuletzt schon bei einigen Trainings-Sessions mit dabei war, ist ab sofort ein offizielles Mitglied der VR46 Riders Academy. Beobachtern der Szene dürfte der Nachname des Nachwuchsfahrers bekannt vorkommen – und tatsächlich: Matteo ist der Sohn von Pecco Bagnaias Crew-Chief Cristian Gabbarini.

«Ich freue mich sehr, Teil der Academy zu werden, und möchte Valentino und den Verantwortlichen für diese großartige Chance danken», unterstrich der 14-jährige Matteo Gabarrini, der 2023 in der italienischen Pre-Moto3-Serie mit dem Pasini Racing Team Achter war. «Die Voraussetzungen stimmen, um in diesem Jahr gut abzuschneiden, und ich werde mein Maximum geben, um so weit wie möglich zu kommen.»

In welcher Serie der jüngste VR46-Schützling 2024 antreten wird, ist noch nicht bekannt. Dafür gibt er in diesen Tagen sein Debüt beim hochkarätig besetzten 100-km-Rennen auf der Rossi-Ranch.