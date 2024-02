Yamaha 2024: Neuer Technik-Boss soll Takt vorgeben

Letzte Saison einziger Honda-Sieger, dieses Jahr in blau: Alex Rins.

Die Yamaha-Boys Quartararo und Rins gehen in bekannter Optik auf die Strecke.

Am Montag wurde in Malaysia das neu formierte Yamaha-MotoGP-Werksteam vorgestellt - das Design des Motorrades wurde kaum verändert, mit Alex Rins und Max Bartolini sind aber zwei neue Köpfe an Bord.

Monster Energy Yamaha stellte am Montag in Malaysia offizielle die neue Truppe vor. Mit Alex Rins (28), der auch beim Shakedown endlich komplett schmerzfrei agieren konnte, bekommt Ex-Weltmeister Fabio Quartararo (24) einen neuen Teamkollegen. Der Katalane Rins konnte 2023 für LCR-Honda einen Sieg in Austin feiern.

Die Lage in der MotoGP hat sich völlig gedreht: Yamaha verfügt laut Reglement nun wie der zweite japanische Gigant Honda über die sogenannten «Concessions», darf also nach Belieben testen und hat zudem mehr Freiheiten bei Updates im Bereich Motor und Aerodynamik.

Die Enthüllung der Bikes fand am Montagnachmittag ohne große Extra-Show recht schlicht und direkt in der Box des Sepang Circuit statt. Neu ist auch das Design der M1 nicht wirklich, der US-Energy-Drink-Hersteller Monster ist das sechste Jahr als Titelsponsor auf dem Bike zu sehen. Wie bereits 2023 ist etwas Camouflage in der Lackierung enthalten.

Neu und spannend ist die Struktur im Hintergrund: Mit Massimo Bartolini - ehemals bei Ducati - gibt es bei Yamaha erstmals einen Europäer, der für die Technik den Takt vorgibt und direkt von Europa aus die Impulse geben soll. Bartolini wird mit dem japanischen Projekt-Leader vernetzt sein.

«Wir wollen damit schneller und aggressiver sein, was die Entwicklung betrifft. Es geht dann auch darum, nicht mehr so konservativ zu sein», kündigt Yamahas Managing-Director Lin Jarvis an. «Wir wollen 2025 definitiv wieder mit einem Satellitenteam zurückkehren. Daher wird die erste Hälfte der Saison enorm wichtig sein.»

Übrigens: Sicher ist schon, dass der ehemalige Yamaha-Werkspilot Franco Morbidelli - nun bei Pramac - beim IRTA-Test ab Dienstag in Sepang wegen seines Crashes in Portimao fehlen wird.

Die nächste Präsentation kommt dann von Red Bull-KTM am 12. Februar, danach folgt am 13. das Repsol Honda-Team am 13. Februar. Am 15. Februar stellt sich das LCR-Team vor.