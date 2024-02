Franco Morbidelli: Dank an Ersthelfer Marc Márquez

Nach seinem schweren Trainingssturz in Portimão gibt es gute Nachrichten von Pramac-Ducati-Neuzugang Franco Morbidelli, der sich persönlich zu Wort meldete und bei Marc Márquez bedankte.

Am Dienstagnachmittag war Franco Morbidelli in der Kurve 9 des «Autódromo Internacional do Algarve» mit einer Panigale V4S gestürzt und hart aufgeschlagen. Kurzzeitig verlor der 29-jährige Italiener dabei das Bewusstsein. Marc Márquez, der wie insgesamt acht MotoGP-Piloten im Rahmen des Wintertests der Superbike-WM Trainingsrunden abspulte, kümmerte sich als einer der ersten um seinen gestürzten Markenkollegen.

Nach dem Schreckmoment und zwei Nächten, die Morbidelli zur Beobachtung im Krankenhaus von Faro verbrachte, ist nun klar: Der dreifache MotoGP-Sieger ist glimpflich davongekommen. Prima Pramac Racing teilte mit, dass auch die zweite Computertomographie keine Auffälligkeiten zeigte. Deshalb durfte der dreifache MotoGP-Sieger am Donnerstag die Heimreise nach Italien antreten.

«Franky» selbst meldete sich über seinen Instagram-Kanal mit einer Dankesbotschaft an seine Fans und Helfer zu Wort: «Vielen Dank für all die Nachrichten! Dank der Hilfe der Stewards konnte ich diesen harten Schlag ohne Probleme überstehen – und auch dank Marc Márquez‘ Hilfe an der Strecke. Danke!»

Ob Morbidelli für den Sepang-Test in der kommenden Woche (6. bis 8. Februar) fit sein wird, ist noch offen.