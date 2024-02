Sepang-Test, 14 Uhr: Martin führt vor Rookie Acosta

Zur Halbzeit des ersten offiziellen MotoGP-Testtages des Kalenderjahres 2024 liegt in Sepang Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin an der Spitze. Probleme gab es dagegen unter anderen bei Marc Márquez.

Der Sepang-Test startete turbulent, nach nur zehn Minuten gab es am Dienstagvormittag eine rote Flagge: Weltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia war schon auf seiner ersten Runde relativ harmlos in Kurve 11 ausgerutscht, wenige Minuten später flog Trackhouse-Aprilia-Pilot Raúl Fernández in derselben Kurve per Highsider deutlich härter ab. Seine RS-GP fing im Kiesbett sogar Feuer, beim 23-jährigen Spanier gab es nach einer Kontrolle im Medical Centre an der Strecke Entwarnung, kurz nach Mittag schwang er sich wieder auf sein Motorrad.

Anlaufschwierigkeiten gab es auch bei Gresini-Ducati-Neuzugang Marc Márquez: Er wurde gleich auf seinem ersten Run von einem technischen Problem ausgebremst und blieb später noch ein zweites Mal hängen. Deshalb fand sich der achtfache Weltmeister in der Zeitenliste lange am unteren Ende des Feldes wieder, kurz vor 14 Uhr schob er sich aber zumindest auf Platz 16 nach vorne, ehe er in Kurve 15 einen Sturz verbuchte. Er konnte das Motorrad aber aufheben und weiterfahren.

Vizeweltmeister Jorge Martin (Prima Pramac Racing) legte dagegen auf Anhieb stark los und setzte sich mit einer 1:57,951 min zeitweise deutlich von der Konkurrenz ab. Auf Platz 2 reihte sich Rookie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) ein, der am Samstag in 1:58,189 min für die Shakedown-Bestzeit gesorgt hatte.

Zum Vergleich: Der offizielle Rundenrekord von Alex Márquez (Ducati) aus dem Hauptrennen des Malaysia-GP 2023 im vergangenen November liegt bei 1:58,979 min. Die Pole-Zeit – gleichzeitig der All-Time-Lap-Record in Sepang – von Pecco Bagnaia (Ducati) war eine 1:57,491 min.

Die Pramac-Box teilt sich Martin aktuell mit Ducati-Testfahrer Michele Pirro. Ob Franco Morbidelli nach seinem Trainingssturz in Portimão zumindest den dritten und letzten Testtag am Donnerstag in Malaysia bestreiten kann, steht noch nicht fest. Das Ärzteteam hatte beschlossen, sich für eine Beurteilung des Gesundheitszustandes des Ducati-Neulings ein paar weitere Tage Zeit zu lassen.

MotoGP-Test Sepang, Dienstag Stand 14 Uhr:

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

4. Bastianini, Ducati, + 0,533

5. Viñales, Aprilia, + 0,565

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,762

7. Rins, Yamaha, + 0,765

8. Oliveira, Aprilia, + 0,799

9. Quartararo, Yamaha, + 0,822

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,863

11. Bagnaia, Ducati, + 0,993

12. Marini, Honda, + 1,018

13. Miller, KTM, + 1,097

14. Binder, KTM, + 1,112

15. Mir, Honda, + 1,127

16. Marc Márquez, Ducati, + 1,335

17. Crutchlow, Yamaha, + 1,417

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,583

19. Zarco, Honda, + 1,594

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,972

21. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

22. Pirro, Ducati, + 2,451

23. Nakagami, Honda, + 2,770