Nach Highsider: Rául Fernández muss Test abbrechen

Schlechte Nachrichten aus dem neu formierten Aprilia-Kundenteam von Trackhouse: Für Raúl Fernández ist der Sepang-Test nach einem frühen Sturz bereits beendet.

Der erst offizielle MotoGP-Testtag des Jahres war noch keine Viertelstunde alt, als Raúl Fernández in der Kurve 11 des Sepang International Circuits per Highsider hart abflog. Zwar wurde nach einer ersten Untersuchung im Medical Centre an der Strecke Entwarnung gegeben, woraufhin sich der 23-Jährige kurz nach Mittag noch einmal auf seine RS-GP schwang. Nach insgesamt nur 21 Runden begab er sich aber zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.

Am Dienstagabend teilte sein Trackhouse Racing Team dann mit: Um keine schwerwiegendere Verletzung am stark geprellten Becken und der Hüfte zu riskieren, wird der Spanier die Heimreise antreten, um sich im Hinblick auf den Katar-Test (19. und 20. Februar) voll zu erholen.

«Ich möchte mich zunächst bei Aprilia und unserem Trackhouse Racing MotoGP Team entschuldigen», ließ Raúl Fernández ausrichten. «Ich hatte am Morgen in meinen ersten Runden aufgrund der Streckenverhältnisse einen schweren Sturz. Ganz ehrlich, ich hatte es so nicht kommen sehen. Wegen dieses Sturzes werde ich den Test hier in Sepang nicht fortsetzen können. Ich fühle mich wirklich schlecht, weil wir nicht die Möglichkeit haben werden, das neue Motorrad besser zu verstehen und kennenzulernen. Für mich ist es jetzt wichtig, mich gut zu erholen und auszuruhen. In dieser Verfassung das Motorrad zu fahren, ist für mich nicht sicher. Ich muss mich daher auf meine Genesung konzentrieren und versuchen, für den Katar-Test bei 100 Prozent zu sein, um die ganze Arbeit zu erledigen, die wir für hier geplant hätten.»

Damit fehlen in Sepang nun bereits zwei Stammfahrer, denn Franco Morbidelli muss nach seinem Trainingssturz in Portimão eine dreiwöchige Pause einlegen.

MotoGP-Test Sepang, Dienstag (6. Februar):

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23. Pirro, Ducati, + 2,451