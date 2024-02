Pedro Acosta (8.): «Ich genieße jede Runde»

Pedro Acosta am Mittwoch in Sepang

MotoGP-Rookie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) steigerte sich auch am zweiten Tag des offiziellen Sepang-Tests deutlich. Gut gelaunt mischt der junge Spanier als Achter weiter tapfer an der Weltspitze mit.

Auch am Ende des zweiten Testtages bei typisch hitzigen Bedingungen präsentierte sich Pedro Acosta den Vertretern der Medien in bester Laune. Zu Recht. Denn nach den bereits positiv verlaufenen Shakedown-Sessions steigerte sich Acosta auch im Austausch mit der versammelten Elite weiter deutlich. Mit knapp sechs Zehntel Rückstand auf den Tagesbesten Enea Bastianini wurde der Aufsteiger zwar auf Rang 8 der Bestenliste zurückgereicht, doch seine Steigerung um eine halbe Sekunde brachte Acosta auch in den exklusiven Club der MotoGP-Piloten, die den Sepang International Circuit in weniger als 1:58 min umrundeten.

«Es war auch heute wieder ein sehr positiver Testtag», erzählte Acosta am Mittwochabend. «Ich kann nicht oft genug sagen, wie sehr ich das Fahren auf dem Bike genieße. Und auch mein Tempo passt, es geht wirklich gut voran. Jeden Tag steigere ich mich, zuletzt um eine halbe Sekunde. Das ist ein gutes Gefühl, zumal ich noch sehr weit weg bin in Sachen Erfahrung. Während andere Piloten zum Teil mit den identischen Abstimmungen testen, verlasse ich die Box bei jeder Ausfahrt mit einem geänderten Setting. Wir müssen noch sehr viel ausprobieren, aber es fühlt sich wirklich gut an.»

«Die Fahrer, die heute schneller waren als ich, sind Jahre dabei, haben Siege und WM-Titel gesammelt. Das passt also», gab sich der letztjährige Moto2-Champion gelassen. «Ich würde sagen, wir sind genau im Fahrplan. Was im Übrigen für die ganze Mannschaft gilt. KTM hat einen großartigen Job über den Winter gemacht und zusammen verstehen wir jeden Tag etwas mehr vom ganzen System.»

Angesprochen auf die zahlreichen Schwielen an den Händen, reagierte der 19-Jährige mit einem Lachen: «Die Hände schauen doch gut aus! Ich habe gehört, bei Rookies in der Vergangenheit sah es ganz anders aus. Es ist wirklich nicht schlimm. Hier, aufgrund der Hitze ist es vielleicht etwas mehr Belastung – aber das ist okay.»

MotoGP-Test Sepang, Mittwoch (7. Februar):

1. Bastianini, Ducati, 1:57,134 min

2. Martin, Ducati, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5. Bagnaia, Ducati, + 0,335

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8. Acosta, KTM, + 0,592

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10. Mir, Honda, + 0,738

11. Quartararo, Yamaha, + 0,754

12. Zarco, Honda, + 0,877

13. Rins, Yamaha, + 0,976

14. Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15. Miller, KTM, + 1,166

16. Nakagami, Honda, + 1,238

17. Marini, Honda, + 1,260

18. Viñales, Aprilia, + 1,322

19. Oliveira, Aprilia, + 1,415

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22. Savadori, Aprilia, + 2,542

23. Pirro, Ducati, + 2,568

MotoGP-Test Sepang, Dienstag (6. Februar):

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23. Pirro, Ducati, + 2,451